Samsung Galaxy Glasses'ın Tasarımı ve Özellikleri Sızdırıldı

Samsung'un üzerinde çalıştığı ekransız akıllı gözlüğü Galaxy Glasses'ın tasarımı ve teknik özellikleri sızdırıldı. Android Headlines tarafından yayınlanan görseller, cihazın standart bir gözlükten farksız, ince ve zarif bir tasarıma sahip olduğunu gösteriyor. Çift kamera lensi ve kalın saplar dışında dikkat çekici bir özelliği bulunmayan gözlük, herhangi bir fiziksel veya yansıtmalı ekran barındırmıyor.

Cihaz, Android XR işletim sistemiyle çalışacak ve büyük ölçüde sesli komutlarla kontrol edilecek. Ön kameralar çevreyi algılarken, Gemini destekli yapay zeka asistanı kullanıcı etkileşimlerini yönetecek. Donanım olarak Qualcomm Snapdragon AR1 işlemci, 12MP Sony kamera sensörü, kemik iletimli hoparlörler ve 155mAh batarya bekleniyor. Ağırlığı yaklaşık 50 gram olacak.

Samsung'un 2027 için planladığı 'Haean' kod adlı üst düzey modelde ise mikro-LED ekran bulunacak. Galaxy Glasses'ın fiyatının 379-499 dolar arasında olması bekleniyor. Cihazın önümüzdeki aylarda Google I/O'da sinyallerini vermesi ve yaz aylarındaki Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması öngörülüyor.