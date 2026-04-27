Samsung Galaxy Glasses'ın Tasarımı ve Özellikleri Sızdırıldı

27.04.2026 19:59
Samsung'un ekransız akıllı gözlüğü Galaxy Glasses'ın tasarımı ve teknik detayları ortaya çıktı. Cihaz, çift kamera ve sesli asistan odaklı yapısıyla dikkat çekiyor.

Samsung'un üzerinde çalıştığı ekransız akıllı gözlüğü Galaxy Glasses'ın tasarımı ve teknik özellikleri sızdırıldı. Android Headlines tarafından yayınlanan görseller, cihazın standart bir gözlükten farksız, ince ve zarif bir tasarıma sahip olduğunu gösteriyor. Çift kamera lensi ve kalın saplar dışında dikkat çekici bir özelliği bulunmayan gözlük, herhangi bir fiziksel veya yansıtmalı ekran barındırmıyor.

Cihaz, Android XR işletim sistemiyle çalışacak ve büyük ölçüde sesli komutlarla kontrol edilecek. Ön kameralar çevreyi algılarken, Gemini destekli yapay zeka asistanı kullanıcı etkileşimlerini yönetecek. Donanım olarak Qualcomm Snapdragon AR1 işlemci, 12MP Sony kamera sensörü, kemik iletimli hoparlörler ve 155mAh batarya bekleniyor. Ağırlığı yaklaşık 50 gram olacak.

Samsung'un 2027 için planladığı 'Haean' kod adlı üst düzey modelde ise mikro-LED ekran bulunacak. Galaxy Glasses'ın fiyatının 379-499 dolar arasında olması bekleniyor. Cihazın önümüzdeki aylarda Google I/O'da sinyallerini vermesi ve yaz aylarındaki Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması öngörülüyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 20:31:55. #7.12#
