Samsunlu lise öğrencisi Keskin, dünya şampiyonasında 45 kiloda gümüş madalya kazandı - Son Dakika
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Samsunlu lise öğrencisi Keskin, dünya şampiyonasında 45 kiloda gümüş madalya kazandı

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Samsunlu lise öğrencisi Keskin, dünya şampiyonasında 45 kiloda gümüş madalya kazandı
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Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi öğrencisi Merve Keskin, Yeni Delhi'deki Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 45 kiloda sol kolda dünya ikincisi oldu. Okul müdürü Mahmut Bektaş, Keskin'in başarısından gurur duyduklarını, hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Samsunlu lise öğrencisi Merve Keskin, Hindistan'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle ortaokulda bilek güreşine başlayan Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi öğrencisi Merve Keskin, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 45 kiloda sol kolda dünya ikincisi oldu.

Okul müdürü Mahmut Bektaş, Merve'nin başarısından dolayı gururlandıklarını belirterek, "Kızımızın hedefi dünya şampiyonluğuydu. İnşallah seneye dünya şampiyonu olarak göreceğiz." dedi.

Kaynak: AA
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