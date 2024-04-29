Samsunlu öğrenci Belinay Şahin Okul Sporları Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu - Son Dakika
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Samsunlu öğrenci Belinay Şahin Okul Sporları Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu

Samsunlu öğrenci Belinay Şahin Okul Sporları Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası\'nda birinci oldu

Samsun'un Asarcık ilçesindeki Atatürk Ortaokulu öğrencisi 14 yaşındaki Belinay Şahin, Ankara'da düzenlenen Okul Sporları Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda 40 kiloda sağ kol kategorisinde birinci oldu. Şampiyonanın ardından okul müdürü, öğretmen ve diğer öğrenciler tarafından tebrik edildi.

29.04.2024 23:57  Güncelleme: 00:00
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Samsun'un Asarcık ilçesi Atatürk Ortaokulunda eğitim gören 14 yaşındaki Belinay Şahin, Ankara'da düzenlenen Okul Sporları Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu.

Belinay Şahin, Ankara'da 27-28 Nisan tarihlerinde düzenlenen şampiyonada 40 kiloda sağ kol kategorisinde birincilik elde etti.

Atatürk Ortaokulu Müdürü Samet Konyar, Ankara'daki müsabakaya iki sporcuyla katıldıklarını, yarışma öncesi milli duyguları yansıtmak amacıyla beden eğitimi öğretmeni İbrahim Özkan ile birlikte sporcuları Anıtkabir'e götürdüklerini söyledi.

Aldıkları başarı dolayısıyla mutlu olduklarını belirten Konyar, "Şampiyon kızımız Belinay Şahin ve bizleri yarışmaya katılarak gururlandıran sevgili öğrencim Berkay Koral'ı tebrik ederim, öğrencileri tüm spor branşları ile tanıştırıp onları ilgi ve yeteneklerine göre yönlendiren okul beden eğitimi ve spor öğretmenimiz İbrahim Özkan'a da teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsunlu öğrenci Belinay Şahin Okul Sporları Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsunlu öğrenci Belinay Şahin Okul Sporları Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu - Son Dakika
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