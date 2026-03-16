Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsunlu Sporculardan Türkiye Kupası'nda Başarı

16.03.2026 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erdemli'de düzenlenen Türkiye Kupası'nda Samsunlu sporcular birçok dereceler elde etti.

Coşkun Abiş Türkiye Kupası kapsamında Erdemli'de düzenlenen organizasyonda Samsunlu sporcular önemli dereceler elde etti.

Genç erkekler kategorisinde mücadele eden Oğuz Berk Civille Türkiye ikincisi olurken, yıldız erkekler kategorisinde Avrupa şampiyonu milli sporcu Yusuf Çizmecioğlu Türkiye şampiyonu oldu.

Sporcuların başarısına ilişkin değerlendirmede bulunan Türkiye Atıcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Samsun Atıcılık Kulüpleri Başkanı ve Milli Takım Antrenörü Turgay Saat, elde edilen derecelerden dolayı büyük gurur duyduklarını belirterek, her iki sporcunun da yurt dışında düzenlenecek organizasyonlar için aday kadroda yer aldığını söyledi.

Saat, iki Samsunlu sporcunun milli takım aday kadrosuna girmesinin kendileri için büyük bir onur olduğunu ifade ederek sporcuları ve emeği geçenleri tebrik etti.

Başarıda katkısı bulunanlara teşekkür eden Saat, desteklerinden dolayı Feyzullah Dereci, kulüp başkanları ve antrenör Berna Saat'e teşekkür etti, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: AA

Türkiye Kupası, Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 16:30:37. #.0.5#
SON DAKİKA: Samsunlu Sporculardan Türkiye Kupası'nda Başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.