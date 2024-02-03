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Samsunspor-Galatasaray maçında yasa dışı bahis uyarısı - Son Dakika
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Samsunspor-Galatasaray maçında yasa dışı bahis uyarısı

Samsunspor-Galatasaray maçında yasa dışı bahis uyarısı

Samsun'da polis ekipleri, dün oynanan Samsunspor-Galatasaray maçında yasa dışı bahis konusunda taraftarları uyardı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahsi önlemek için 19 Mayıs Stadyumu'na uyarı afişleri astı. Maçı izlemeye gelen 33 bin 919 taraftara broşür dağıtıldı, ayrıca anons sistemi aracılığıyla da SİBERAY projesi anlatıldı.

03.02.2024 15:59
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Samsun'da polis ekipleri, dün oynanan Samsunspor- Galatasaray maçında yasa dışı bahis konusunda taraftarları uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahsi önlemek için 19 Mayıs Stadyumu'na uyarı afişleri astı.

Maçı izlemeye gelen 33 bin 919 taraftara broşür dağıtıldı, ayrıca anons sistemi aracılığıyla da SİBERAY projesi anlatıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Samsunspor-Galatasaray maçında yasa dışı bahis uyarısı - Son Dakika
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