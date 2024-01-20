 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsunspor'un efsane kaptanı Emin Kar'ın adı bir sokağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Samsunspor'un efsane kaptanı Emin Kar'ın adı bir sokağa verildi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Adalet Mahallesi'ndeki Canpolat Sokağı'nın adını, Samsunspor'un efsane kaptanı ve eski kulüp başkanı Emin Kar'ın adıyla değiştirdi. Törende CHP ve MHP milletvekilleri, belediye başkanı ve taraftarlar da hazır bulundu. Emin Kar, 1989'da geçirdiği trafik kazası sonucu felç kalmış ve 2 yıl önce kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

Samsunspor\'un efsane kaptanı Emin Kar\'ın adı bir sokağa verildi
20.01.2024 - 16:43,
Abone Ol

Samsunspor'un efsane kaptanı ve eski kulüp başkanı Emin Kar'ın adı, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yaşadığı mahallede bir sokağa verildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Adalet Mahallesi'ndeki Canpolat Sokağı'nın adını, "Emin Kar Sokağı" olarak değiştirdi.

Sokağa "Emin Kar Sokağı" tabelası, düzenlenen törenle asıldı.

Törene CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Yılport Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan ile taraftarlar katıldı.

Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazasında felç kalan ve 2 yıl önce kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Emin Kar, kulüp tarihinin önemli isimleri arasında yer alıyordu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsunspor, Emin Kar, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsunspor'un efsane kaptanı Emin Kar'ın adı bir sokağa verildi - Son Dakika


09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57
Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53
Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
23:48
İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu

Son Dakika
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53 Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
23:48 İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu
23:29 Yüksek sesle horlayan komşusunu bıçaklayarak öldürdü
23:29 Genç kadın otel odasında ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 09:49:08. #1.11#
SON DAKİKA: Samsunspor'un efsane kaptanı Emin Kar'ın adı bir sokağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement