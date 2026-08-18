Samsunspor ve Göztepe 3-3 Berabere Kaldı

(SAMSUN) - Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Samsunspor, sahasında Göztepe ile 3-3 berabere kaldı.Bu sonuçla iki takım da sezona 1'er puanla başladı.

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Samsunspor ile Göztepe, Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Göztepe, 3. dakikada Matos'un golüyle 1-0 öne geçti. Samsunspor, 30. dakikada Mouandilmadji'nin penaltıdan kaydettiği golle beraberliği sağladı. Ev sahibi ekip, 43. dakikada Emre Kılınç'ın golüyle 2-1 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Göztepe, ikinci yarının hemen başında Armstrong'un 46. dakikada attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. Konuk ekip, 65. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun golüyle yeniden öne geçti.

Samsunspor, 90. dakikada Celil Yüksel'in ceza sahası dışından kaydettiği golle skoru 3-3'e taşıdı.

Karşılaşma 3-3 eşitlikle sona ererken, Samsunspor ve Göztepe sahadan 1'er puanla ayrıldı.