Samsunsporlu Futbolcular Öğrencilerle Buluştu

Samsun'un Ayvacık ilçesinde eski Samsunsporlu futbolcular Celil Sağır ve İmdat Arslan, öğrencilerle bir araya geldi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yiğit tarafından organize edilen programda Samsunspor'un eski futbolcuları Celil Sağır ile İmdat Arslan, Ayvacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle buluştu.

Celil Sağır ile İmdat Arslan, öğrencilerle futbol kariyerlerine nasıl başladıklarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşarak, yeteneklerini erken keşfetmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu.

Etkinlik sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Celil Sağır ile İmdat Arslan, Samsunspor formalarını imzaladı.