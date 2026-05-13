Samsun’un Havza ilçesinde dün etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Hacıosman Deresi’nin taşmasının ardından ilçede sel ve taşkın meydana geldi.
Sel nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, bazı araçlar da sel sularına kapılarak sürüklendi. Taşkının etkisiyle çöp konteynerlerinin de akıntıyla taşındığı görüldü.Havza'da sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydettiği görüntülerde, Havza Kültür Merkezi önündeki meydanın tamamen suyla kaplandığı dikkat çekti.Samsun'da 10 dakikalık yağış sele yol açtı! Araçlar sürüklendi, evleri su bastı
Görüntülerde ayrıca çevredeki iş yerlerinde oluşan hasar, su altında kalan cadde ve sokaklar ile selin şiddeti net şekilde görüldü.
Bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Samsun'u vuran selin geldiği anlar kamerada - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?