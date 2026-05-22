San Diego'da Silahlı Saldırı Kurbanları İçin Cenaze Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

San Diego'da Silahlı Saldırı Kurbanları İçin Cenaze Töreni

22.05.2026 01:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

San Diego İslam Merkezi'nde hayatını kaybeden 3 kişi için cenaze töreni düzenlendi.

NEW ABD'nin California eyaletindeki San Diego İslam Merkezi'nde gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 3 kişi için cenaze töreni düzenlendi.

San Diego kentindeki Snapdragon Stadyumu yakınlarındaki Mission Valley River Park'ta düzenlenen cenaze törenine, binlerce Müslüman, İslam Merkezi'ne bağlı okulun yetkilileri ve bazı yerel yetkililer katıldı.

Cenaze töreninde, yaşları 17-18 olan iki beyaz Amerikalının saldırısında hayatlarını kaybeden Mansour Kaziha, Amin Abdullah ve Nadir Awad'ın uzun süredir İslam Merkezi'nin üyeleri arasında yer aldığı belirtildi.

Törendeki konuşmalarda, mağdurlar, tehlikeyi göğüsleyerek ve silah sesleri duyulduğunda caminin içinde bulunan çocukları ve öğretmenleri kurtararak daha büyük bir trajediyi önledikleri için "kahraman" olarak anıldı.

Parkta kılınan cenaze namazının ardından 18 Mayıs'ta düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 3 Müslüman, National City'deki La Vista Memorial Park'ta hazırlanan mezarlara defnedildi.

Ayrıca yerel medyanın paylaştığı görüntülerde bazı Amerikalı sakinlerin, saldırının yaşandığı alana hayatını kaybeden Müslüman komşuları için başsağlığı dilekleri yazan çiçek buketleri ve mum bıraktığı görüldü.

San Diego İslam Merkezi'ne saldırı

ABD'nin California eyaletinin San Diego kentinde bulunan İslam Merkezi'ne 18 Mayıs Pazartesi günü silahlı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda, aralarında bir güvenlik görevlisinin de bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan yetkililer, 2 saldırganın intihar ettiğini ve olayın nefret suçu olarak soruşturulduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel San Diego'da Silahlı Saldırı Kurbanları İçin Cenaze Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ataşehir’de İETT otobüsü şoförü aracında ölü bulundu Ataşehir'de İETT otobüsü şoförü aracında ölü bulundu
Beylikdüzü’nde kafeye silahlı saldırı Beylikdüzü'nde kafeye silahlı saldırı
Kiev’de 24 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkazı görüntülendi Kiev'de 24 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkazı görüntülendi
İnegöl’de asansör boşluğuna düşen işletme sahibi hayatını kaybetti İnegöl'de asansör boşluğuna düşen işletme sahibi hayatını kaybetti
Düzce’de huzurevinde yangın: 53 kişi tahliye edildi Düzce'de huzurevinde yangın: 53 kişi tahliye edildi
ABD basını bombayı patlattı İran, Trump ve Netanyahu’yu birbirine düşürdü ABD basını bombayı patlattı! İran, Trump ve Netanyahu'yu birbirine düşürdü

01:09
Bahçeli’den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir
Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir
00:26
İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı
İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı
23:49
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu telefonla aradı ama dönmedim, zaten ne konuşacağız
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu telefonla aradı ama dönmedim, zaten ne konuşacağız?
23:14
Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor: Sonuna kadar direneceğiz
Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor: Sonuna kadar direneceğiz
22:55
Bakan Şimşek, Finansal İstikrar Komitesi’ni topluyor
Bakan Şimşek, Finansal İstikrar Komitesi'ni topluyor
21:20
Mutlak butlan kararı CHP’ye ve Kemal Kılıçdaroğlu’na resmen ulaştı
Mutlak butlan kararı CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na resmen ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 02:22:37. #7.13#
SON DAKİKA: San Diego'da Silahlı Saldırı Kurbanları İçin Cenaze Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.