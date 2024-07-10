San Diego Hayvanat Bahçesi'ndeki yeni panda Xin Bao ilk kez görüntülendi

SAN DIEGO, 10 Temmuz (Xinhua) -- San Diego Hayvanat Bahçesi Yaban Hayatı İttifakı tarafından yayımlanan fotoğrafta, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin San Diego kentinde bulunan San Diego Hayvanat Bahçesi'ndeki yeni evinde ilk kez görüntülenen yaklaşık 4 yaşındaki dişi panda Xin Bao görülüyor, 9 Temmuz 2024.
Merakla beklenen panda çifti Yun Chuan ve Xin Bao geçen ay ABD'ye varışlarının ardından yerleştikleri yeni yuvalarına alışırken, San Diego Hayvanat Bahçesi Yaban Hayatı İttifakı panda çiftinin ilk kez görüldükleri fotoğrafları Salı günü paylaştı. (Fotoğraf: San Diego Hayvanat Bahçesi Yaban Hayatı İttifakı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
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