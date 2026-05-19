San Diego İslam Merkezi'ne Nefret Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

San Diego İslam Merkezi'ne Nefret Saldırısı

19.05.2026 23:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FBI, San Diego İslam Merkezi'ne yapılan saldırıda 30 silah ele geçirildiğini duyurdu.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), San Diego İslam Merkezi'ne yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştiren iki saldırganın internette tanışarak nefret söylemlerini yaydıklarını ve saldırganlarla bağlantılı evlerde 30 silah ele geçirildiğini açıkladı.

FBI yetkilileri, San Diego'da düzenledikleri basın toplantısında, 18 Mayıs'ta kentin en büyük İslam merkezine düzenlenen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

FBI yetkilisi Mark Remily, 17 ve 18 yaşlarındaki iki saldırganın internet ortamında tanıştığını, İslam dahil birçok din karşıtı nefret içeriklerini paylaştıklarını ve bu tür forumlarda yer aldıklarını ifade etti.

Remily, iki saldırganın bu nefret söylemlerinden etkilendiklerinin açık olduğunu ve Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) ve ırkçılık içeren bu ortamlar konusunda tüm kesimlerin daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Bağlantılı evlerde 30 silah ele geçirildi

FBI yetkilisi ayrıca, iki saldırganla bağlantılı evlerde yapılan aramalarda toplam 30 ateşli silahın ele geçirildiğini ve saldırganların başka saldırı planlarının olup olmadığının araştırıldığını aktardı.

Öte yandan, Polis Şefi Scott Wahl da saldırganlardan birinin annesinin aynı gün polisi arayarak "oğlunun intihara meyilli olduğunu" ve "evden kaçtığını" bildirmesi üzerine aramaların başlatıldığını açıkladı.

Wahl, annenin ihbarından iki saat sonra San Diego İslam Merkezi'ne yönelik silahlı saldırının başladığını kaydetti.

San Diego İslam Merkezi'ne saldırı

ABD'nin California eyaletinin San Diego kentinde bulunan İslam Merkezi'ne 18 Mayıs Pazartesi günü silahlı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda, aralarında bir güvenlik görevlisinin de bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan yetkililer, iki saldırganın intihar ettiğini ve olayın nefret suçu olarak soruşturulduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel San Diego İslam Merkezi'ne Nefret Saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şifalı su 5 yıl sonra akmaya başladı Şifalı su 5 yıl sonra akmaya başladı
Nevşehir’de 10 yıl önce öldürülen Teryaki çiftinin cinayeti aydınlatıldı torun tutuklandı Nevşehir'de 10 yıl önce öldürülen Teryaki çiftinin cinayeti aydınlatıldı; torun tutuklandı
Trump saldırıyı erteledi, İran’dan peş peşe açıklama geldi Trump saldırıyı erteledi, İran’dan peş peşe açıklama geldi
Düzgün Baba Ziyaretgahı’ndaki tahribata ilişkin 3 kişi tutuklandı Düzgün Baba Ziyaretgahı'ndaki tahribata ilişkin 3 kişi tutuklandı
Beyoğlu’nda alkollü sürücü önce taksiye çarptı, ardından binanın merdiven boşluğuna düştü Beyoğlu'nda alkollü sürücü önce taksiye çarptı, ardından binanın merdiven boşluğuna düştü
Son 1 adım Arsenal, tam 22 yıl sonra şampiyonluğa koşuyor Son 1 adım! Arsenal, tam 22 yıl sonra şampiyonluğa koşuyor

23:28
22 yılık hasret sona erdi Arsenal Premier Lig şampiyonu
22 yılık hasret sona erdi! Arsenal Premier Lig şampiyonu
23:03
İsrail, Sumud’daki tüm aktivistleri alıkoydu
İsrail, Sumud'daki tüm aktivistleri alıkoydu
22:36
ABD’de 15 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ait görüntüler ortaya çıktı
ABD'de 15 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ait görüntüler ortaya çıktı
20:24
Mahkeme Başkanı’nı tehdit eden 7 sanığa 27.5 yıla kadar hapis istemi
Mahkeme Başkanı'nı tehdit eden 7 sanığa 27.5 yıla kadar hapis istemi
20:21
BM zirvesinde skandal Haluk Levent İsrail’i eleştirirken, canlı yayın kesildi
BM zirvesinde skandal! Haluk Levent İsrail'i eleştirirken, canlı yayın kesildi
19:34
Mide bulandıran olay Küçük kızı, tacizden “Anne“ feryadı kurtardı
Mide bulandıran olay! Küçük kızı, tacizden "Anne" feryadı kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 01:16:01. #7.12#
SON DAKİKA: San Diego İslam Merkezi'ne Nefret Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.