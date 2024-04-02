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San Francisco Belediye Başkanı London Breed, Çin'i ziyaret edecek - Son Dakika
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San Francisco Belediye Başkanı London Breed, Çin'i ziyaret edecek

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin, San Francisco Belediye Başkanı London Breed'in Çin'i ziyaret edecek olmasından memnuniyet duyduklarını ve bu ziyaretin San Francisco'nun Çin ile işbirliğini ve Çin-ABD alt ulusal etkileşimlerini daha da artırmasını umduklarını söyledi.

02.04.2024 15:26
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BEİJİNG, 2 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin, ABD'nin San Francisco kentinin belediye başkanı London Breed'in Çin'i ziyaret edecek olmasından memnuniyet duyduklarını ve bu ziyaretin San Francisco'nun Çin ile işbirliğini ve Çin-ABD alt ulusal etkileşimlerini daha da artırmasını umduklarını söyledi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco kentinin belediye başkanı London Breed'in Çin'i ziyaret edeceğini duyurduğuna dair haberler basına yansıdı.

Sözcü Wang Wenbin Pazartesi günkü olağan basın toplantısında konuyla ilgili bir soruya verdiği yanıtta, Belediye Başkanı London Breed'in Çin'i ziyaret edecek olmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Wang, "Kendisine verimli bir ziyaret diliyor ve bu ziyaretin San Francisco'nun Çin ile işbirliğini ve Çin-ABD alt ulusal etkileşimlerini daha da artırmasını umuyoruz" dedi.

Wang, Çin-ABD ilişkilerinin umudunun halkta yattığını, temelinin toplum tabanındaki bağlantılarda olduğunu, geleceğinin gençlere dayandığını ve canlılığının ise alt ulusal etkileşimlerden geldiğini belirtti.

Wang, Çin'in ortak anlayış ve karşılıklı güveni artırmak, dikkat dağıtan unsurları aşmak, işbirliğini derinleştirmek ve her iki halka daha somut faydalar sağlamak üzere her kesimden Çinli ve ABD'li insanlar arasında karşılıklı ziyaret ve etkileşimleri destekleyip teşvik ettiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua

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