Sana'da İHA'lar Husilerce vuruldu, kentte yoğun patlama sesleri duyuldu

Yemen'in başkenti Sana'ya gönderilen insansız hava araçlarının (İHA) Husiler tarafından vurulması sonucu bölgeden yoğun patlama sesleri duyulduğu belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Sana'nın çeşitli bölgelerinde İHA'lar görüldü.

Tanıklar, 2014'ten bu yana Husilerin kontrolündeki başkentin Savan ve El-Hasabe bölgelerinde yoğun şekilde görülen İHA'ların Husi milislerce uçaksavarlarla hedef alındığını aktardı.

Yemen'de bağımsız "Belkıs" haber sitesinde yayımlanan haberde de başkentte büyük patlama sesleri duyulduğu belirtildi.

Haberde, patlama ve aralıksız devam eden silah seslerinin bölge sakinleri arasında endişeye yol açtığı kaydedildi.

Husilerden konuya dair açıklama yapılmazken olayda can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Yemen ordusuna bağlı "Taiz Cephesi Basın Merkezi"nden yapılan yazılı açıklamada, Taiz'in batısındaki Vaziyye ilçesinde son 24 saatte çıkan çatışmalar ve hava saldırıları sonucu 30 Husi'nin öldürüldüğü, yaklaşık 60'ının yaralandığı bildirilmişti.

Yemen ordusu, ülkenin güneybatısındaki Taiz ve Muha kentlerinde İran destekli Husilere ait ikmal hatları ve toplanma noktalarının hedef alındığını duyurmuştu.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.