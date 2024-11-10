Sana'ya Hava Saldırısı

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SANA, 10 Kasım (Xinhua) -- ABD-İngiliz donanma koalisyonuna ait savaş uçakları Husilerin kontrolündeki Yemen'in başkenti Sana'ya üç hava saldırısı düzenledi.

Husiler tarafından yönetilen El Mesire TV, cumartesi gecesi gerçekleşen hava saldırılarının Sana'nın güney ve güneydoğusundaki El Nahdayn ve El Hafa bölgelerindeki askeri alanları hedef aldığını belirtirken, daha fazla ayrıntıya yer vermedi.

Patlamaların camları sarstığını ve tüm şehirde duyulduğunu belirten yerel sakinler, saldırıların şehrin tepe noktalarındaki silah depolarını hedef aldığını söyledi.

Koalisyon saldırılar hakkında henüz açıklama yapmadı.