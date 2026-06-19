Sanal Dolandırıcılık Antalya'da Artıyor - Son Dakika
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Sanal Dolandırıcılık Antalya'da Artıyor

Sanal Dolandırıcılık Antalya\'da Artıyor
19.06.2026 10:42
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Antalya'da sahte anketlerle dolandırıcılık yapılmakta; akvaryum yönetimi suç duyurusunda bulundu.

ANTALYA'da akvaryum ve AVM'lerin markaları ve görselleri kullanılarak sanal medya platformları üzerinden yapay zeka ile oluşturulan videolarla sözde anket düzenlendiği belirtilerek birçok kişi dolandırılıyor. Karşılığında bilet veya çocuklara yönelik hediyelerle kandırılan tüketiciden, anketi doldurduktan sonra bir miktar para talep ediliyor. Ücretlerin ödenmesi sırasında da mağdurların kredi kartı bilgileri kopyalanıyor. Antalya Akvaryum yönetimi, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na konuya ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Antalya Akvaryum'un ismi kullanılarak açılan sahte sanal medya hesapları üzerinden sözde anket düzenleniyor. Çocukların ve gençlerin hedef alındığı sahte hesaplarda 'Türkiye'de tüm çocukların istediği o kit. Antalya Akvaryum, web sitesindeki anketi dolduran herkese 'Genç Kaşif Kiti'ni sunuyor. Kitin içinde dürbün, aksiyon kamerası, el feneri, elektrikli mikroskop ve akıllı saat bulunuyor. Tüm Türkiye'ye kargo imkanı. Web sitesindeki anketi doldurun ve kitimizle dünyayı eğlenceli bir şekilde keşfedin' denilerek, bir link aracılığıyla ankete yönlendirme yapılıyor. Anketteki basit sorular yanıtlandıktan sonra kazanıldığı belirtilen hediyeler karşılığında 200-250 TL civarında ödeme talep ediliyor ve kredi kartı bilgileri ele geçiriliyor. Bu şekilde dolandırılan kişilerin paylaşımların altına yaptıkları kötü yorumların hemen silindiği, sahte hesabı oluşturan kişiler tarafından açılan sahte başta isimlere ait hesaplarla da sanki hediyeler alınmış gibi yanıltıcı ve yalan yorumlarla dolandırıcılığın devam ettirildiği belirtildi.

DOLANDIRICILARIN CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

Antalya Akvaryum yönetimi, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu'na konuya ilişkin suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda; siber dolandırıcıların bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve kullanılması, marka hakkına tecavüz, haksız rekabet ve işlenen diğer suçlardan cezalandırılmaları istendi. Ayrıca bu sanal medya hesaplarının kapatılması da talep edildi.

IP ADRESLERİ BAŞKA ÜLKELERDEN ÇIKIYOR

Antalya Akvaryum Genel Müdürü Süleyman Yüce, siber dolandırıcılık olayına karşı Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na gerekli müracaatları yaptıklarını belirterek, web sitesi üzerinden de tüketicilere yönelik uyarı metni paylaşıldığını kaydetti. Sanal medya üzerinden bilet veya promosyon ürün hediyeli anket, yarışma, çekiliş gibi herhangi bir çalışmaları olmadığını belirten Yüce, "Zaten resmi kanallarımız ve resmi acentelerimiz bu satışları yapıyor. Duyduğumuza göre Antalya'daki AVM'lerden birkaçında da aynı konular gündeme gelmiş. Yeni Zelanda ve Asya tarafındaki ülkelerin IP adresleri çıkıyor. Tüm tüketicilerimiz dikkatli olsun. İnternet üzerinde böyle bir uygulamamız yok. Herkesin dikkat etmesini rica ediyoruz" dedi. İşletmenin resmi internet sitesi üzerinden de yapılan duyuruda, sanal medya kanalları üzerinden Antalya Akvaryum ile bağlantılıymış gibi gösterilen bazı ürün ve hizmet satışlarıyla ilgilerinin olmadığı belirtildi.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Teknoloji, 3. Sayfa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sanal Dolandırıcılık Antalya'da Artıyor - Son Dakika

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