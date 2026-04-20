Sanal Kumar Bağımlılığından Kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sanal Kumar Bağımlılığından Kurtuldu

Sanal Kumar Bağımlılığından Kurtuldu
20.04.2026 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

B.K, 20 yıllık sanal kumar bağımlılığını YEDAM sayesinde bıraktı, hayatını yeniden inşa ediyor.

Afyonkarahisar'da B.K, evliliğinin bitmesine ve borçları sebebiyle ailesinin evinin satılmasına neden olan 20 yıllık sanal kumar bağımlılığından Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) desteğiyle kurtulmanın rahatlığını yaşıyor.

B.K, İzmir'de yaşadığı dönemde arkadaşlarından etkilenerek 20 yıl önce sanal kumar oynamaya başladı.

Bir süre sonra oynamadan duramayan ve bağımlı hale gelen 41 yaşındaki B.K, AA muhabirine zor günler geçirdiğini dile getirdi.

B.K, bağımlılığın hayatını kararttığını belirterek, şöyle konuştu:

"Kaybettiğim aslında hayatımdı. Sürekli aklımda kaybettiğim paraları telafi etmek vardı. Bu uğurda senelerimi harcadım, elime de hiçbir şey geçmedi. Bu süreçte borç para aldığım insanlar oldu, itibar kaybına uğradım, insanların bana karşı güveni zedelendi. Bu hayatta bazı şeylerin telafisi mümkün değildir. Ben de onları yaşadım. Sanal kumar nedeniyle ailem de maddi ve manevi zarara uğradı. Benim borçlarım nedeniyle bir ev satmak zorunda kaldılar, evliliğim bu nedenle bitti."

"Artık sanal kumar aklıma bile gelmiyor"

B.K, bağımlılığın kendisini çok yıprattığını, insanların farklı gözlerle bakmaya başladıklarını anlattı.

"Bu alışkanlığımın son bulmasını istiyordum." diyen B.K, şöyle devam etti:

"Önce sanal kumar bağımlısı olduğuma karar verdim. Bundan kurtulabilmek için ailemin çok büyük desteği oldu. YEDAM'ı önce ablam araştırdı. Önce itiraz ettim. Son noktaya geldiğimi ve ailemin de bu alışkanlıktan daha fazla etkilenebileceğini anladım. Ablamın teklifini kabul ederek YEDAM'a adım attım. Yaklaşık 2,5 yıldır buraya geliyorum. İlk başlarda zorlandım, bir süre daha sanal kumara devam ettim. Bir daha 'Bu illete bulaşmayacağım.' diye doktoruma söz verdim. O da bana güvendi. Yaklaşık bir yıldır temizim ve oynamıyorum. Artık sanal kumar aklıma bile gelmiyor."

Sanal kumar alışkanlığından kurtulmak için önce karar vermek gerektiğine dikkati çeken B.K, gönülden istendiğinde gerekli yardımlar sonrası başarının geldiğini ifade etti.

"Bağımlılıktan kurtulan insanların hikayeleri bizleri de onurlandırıyor"

YEDAM'da görevli klinik psikolog Gülcan Şanlı Gökçay da Afyonkarahisar'da 5 bağımlılık türünde haftalık görüşmelerle ücretsiz psikososyal destek sağladıklarını söyledi.

Danışanların YEDAM'daki süreçleriyle ilgili bilgi veren Gökçay, "YEDAM'a 12 yaş ve üzeri kişiler başvuru yapabilir. Gizlilik ve gönüllülük hassasiyetimiz var. Bağımlılıktan kurtulan insanların hikayeleri bizleri de onurlandırıyor, gururlandırıyor ve motive ediyor. Çalışma azmimizi artırıyor." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sanal Kumar Bağımlılığından Kurtuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 12:31:14. #7.12#
SON DAKİKA: Sanal Kumar Bağımlılığından Kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.