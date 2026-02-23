Sanal Kumar Bağımlılığını Yenen Y.B'nin Hikayesi - Son Dakika
Sanal Kumar Bağımlılığını Yenen Y.B'nin Hikayesi

23.02.2026 11:27
Y.B, eşinin desteğiyle YEDAM'dan aldığı yardım ile sanal kumar bağımlılığını geride bıraktı.

Trabzon'da yaşayan 48 yaşındaki Y.B, eşinin desteğiyle iletişime geçtiği Yeşilay Danışmanlık Merkezinden (YEDAM) aldığı destek sayesinde sanal kumar bağımlılığını hayatından çıkardı.

Arkadaş çevresinin etkisiyle 2017'de sanal kumar oynamaya başlayan Y.B, zamanla maddi ve manevi kayıplar yaşamaya başladı.

Eşinin durumu fark etmesi ve destek olmasıyla bir süre klinik psikolog yardımı alan Y.B, daha sonra YEDAM ile irtibata geçti.

Yaklaşık 3 yıldır merkezde aldığı rehabilitasyon sayesinde sanal kumarı geride bırakan Y.B, adeta hayata yeniden başlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Yaşadığı süreci AA muhabirine anlatan Y.B, sanal kumara 'bir kereden bir şey olmaz' düşüncesiyle başladığını söyledi.

Arkadaşlarının sanal kumarın nasıl oynanacağına yönelik bilgiler verdiğini belirten Y.B, "İlk başta kazanmaya başladım. Acemi şansıydı herhalde bayağı fazla para aldım. Çok cazip geldi bir koyup üç almak, üç koyup beş almak. Ondan sonra da bayağı paralar kaybettim. Kumarda kaybettiklerimi kazanmak için çaba sarf ettim." dedi.

"Aile yaşantınız olmuyor"

Y.B, kumarda kaybettiği paraları asla geri kazanamadığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu şekilde devam etti ve uçuruma sürüklendim. Ekonomik olarak çok etkiledi, ciddi paralar kaybettim. Aile yaşantınız olmuyor. Zaten sürekli elinizde telefon, bir kenara geçip kumar oynama isteği duyuyorsunuz. Artık parayı bırakın zamanınızı çalmaya başlıyor. Ondan sonra bağımlı olduğumu anladım. Bunun bir saati yoktu. Gecenin üçü, dördü, sabahın beşi hiç fark etmiyordu. Elinizde telefon olduğu sürece sürekli oynuyorsunuz. Bir bağımlı haline gelmiştim."

"Bıraktıktan sonra insan huzura kavuşuyor"

Bağımlılıktan kurtulma sürecinde eşinden ve psikoloğundan ciddi destek gördüğünü vurgulayan Y.B, şunları kaydetti:

"Eşimin desteğiyle psikiyatriye gitmeyi düşündüm. Oraya gidince eşim doktor beye söyledi. Doktor bey de böyle bir yerin olduğunu söyledi. O ana kadar da böyle bir yer olduğunu bilmiyordum. Artık huzura kavuşuyorsunuz. Kumarı bıraktıktan sonra paranız oluyor. İstediğiniz gibi yiyip içebiliyorsunuz, harcayabiliyorsunuz. Psikolojiniz düzeliyor. Bayağı dibi görmüştüm. Bıraktıktan sonra insan huzura kavuşuyor."

Kumar bağımlılığının bir sonunun olmadığına dikkati çeken Y.B, "Ben de ilk başladığım zaman 'bir kereden bir şey olmaz' diyerek başlamıştım. Sonsuz bir uçuruma sürükleniyorsunuz. Bir kereden bir şey olmaz değil, aslında çok şey oluyor." ifadesini kullandı.

YEDAM'da görevli klinik psikolog Hazal Saylam ise YEDAM'da kumar bağımlılığına yönelik psikososyal tedavi modeli uyguladıklarını aktardı.

Danışanlara, psikolojik tedavinin yanı sıra atölye çalışmalarıyla sosyal destek sunduklarını belirten Saylam, "Merkezlerimizde sosyal destek kapsamında yeni yaşam becerilerini desteklemek amacıyla kişilerin hem atölyelere yönlendirilmesi hem de yeni yaşam etkinliklerinin planlanmasında uzmanlarımız destek sağlamakta." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Trabzon, Güncel, Son Dakika

