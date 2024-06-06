Sanal Oyunda İletişim Bilgileri Ele Geçirilen Gencin Adına Asılsız Yemek Siparişi Verildi - Son Dakika
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Sanal Oyunda İletişim Bilgileri Ele Geçirilen Gencin Adına Asılsız Yemek Siparişi Verildi

Sanal Oyunda İletişim Bilgileri Ele Geçirilen Gencin Adına Asılsız Yemek Siparişi Verildi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, sanal oyunda iletişim bilgileri ele geçirilen bir gencin adına 25 fast food işletmesi ve restorandan asılsız yemek siparişi verildi. Siparişlerin asılsız olduğu ortaya çıkınca genç polise şikayetçi oldu. Mağduriyet yaşayan işletme sahipleri, bu durumu şaka olarak gören kişilerin bulunup cezalandırılmasını istedi.

06.06.2024 15:41
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde, sanal oyunda iletişim bilgileri ele geçirilen gencin adına 25 fast food işletmesi ve restorandan asılsız yemek siparişi verildi.

Esentepe Mahallesi'ndeki bir evden birbirine yakın saatlerde ilçedeki fast food işletmeleri ve restoranlardan mobil uygulama üzerinden yemek istendi.

Teslimata çıkan 25 motokurye, evin önünde toplanması üzerine müşteri olarak ismi bildirilen A.O'nun (18) bu adreste yaşamadığı, siparişlerin asılsız olduğu ortaya çıktı.

Kapıyı açan olmayınca telefonla ulaşılan A.O, kimseye yemek siparişi vermediğini, kendisi adına bunu başka birilerinin yaptığını söyledi.

Evin bulunduğu sokağa birkaç dakika arayla gelen kuryeler ve motosikletlerinin cep telefonuyla çekilen görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı.

Bilgileri ele geçirilen genç, polise şikayetçi oldu

Asılsız sipariş mağduru döner salonu işletmesi Ahmet Göçtürk, gazetecilere, bunu yapanların bulunup cezalandırılmasını istedi.

Online ya da kapıda ödeme şeklinde olduğu için çoğunlukla teslimat öncesi para almadıklarını belirten Göçtürk, "Zaten maliyetlerin yüksek olmasından dolayı zor şartlar altında hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu durumu şaka olarak gören şahıs bizi ne kadar zarara soktuğunun farkında değil sanırım. Alın terimiz ve emeğimizle bu şekilde alay edilmesini hiç doğru bulmuyoruz. İnşallah bunu yapan hak ettiği cezayı alır." diye konuştu.

Göçtürk, motokuryenin geri getirdiği yemeği sahipsiz hayvanlara verdiklerini anlattı.

Pide salonu işletmecisi Erdal Girgin de kurye aradığında olaydan haberdar olduğunu dile getirerek, mağduriyet yaşadıklarını ifade etti.

Sanal oyundan adres ve telefon bilgilerinin ele geçirilmesi sonucu kendi adına asılsız ihbar ve siparişlerde bulunulan A.O'nun, babasıyla Karacabey Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Karacabey, Bursa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sanal Oyunda İletişim Bilgileri Ele Geçirilen Gencin Adına Asılsız Yemek Siparişi Verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sanal Oyunda İletişim Bilgileri Ele Geçirilen Gencin Adına Asılsız Yemek Siparişi Verildi - Son Dakika
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