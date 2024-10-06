Sanat Tepebaşı\'nda Etkinlikleri Devam Ediyor

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen "Sanat Tepebaşı'nda" etkinliği devam ederken, programın üçüncü gününde belgesel gösterimi ve imza günü sanatseverlerden tam not aldı.

Tepebaşı Belediyesi, yıllardır uluslararası ölçekte sürdürdüğü 3 büyük sanat etkinliğini bu sene "Sanat Tepebaşı'nda" adı ile gerçekleştiriyor. Etkinlik kapsamında bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması kapsamında, belgesel gösterimi ve kitap imza günü yapıldı. İlk olarak Atila Özer Karikatürlü Ev'de Mahir Karayazı tarafından hazırlanan Akif Kurtuluş ve Tuna Kiremitçi şair belgeseli gösterimi gerçekleştirildi. Gösterime Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra şairler ve vatandaşlar katıldı. Gösterim öncesinde konuşan Mahir Karayazı, 'Mekansız' ismiyle hazırladığı belgesel hakkında kısa bir bilgi verdi. Karayazı, "Mekan ve insan ilişkisi üzerine sanatçıları ile beraber çektiğim bir iş. İzleyeceğiniz iki ayrı belgeselde Akif Kurtuluş'u Gümüşlük'te, Tuna Kiremitçi'yi de Beyoğlu'nda göreceksiniz. Tabii ki anılarıyla" dedi.

Söyleşi ve kitap imza günü gerçekleştirildi

Belgesel gösteriminin ardından ise Adımlar Kitap Evi'nde "Cumhuriyet Sevincinin Destanı" söyleşisi gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın da katıldığı söyleşide, Uluslararası Şiir Buluşması Direktörü Haydar Ergülen ile şair ve yazar Hasan Erkek, Cumhuriyet ile ilgili yazılan kitaplardan bahsetti. Söyleşide Hasan Erkek'in yazdığı "100. Yıl Cumhuriyet Destanı" ve "100. Yıl Cumhuriyet Alfabesi" kitapları üzerine de konuşuldu. Söyleşinin ardından ise Ergülen ve Erkek, okurları için kitaplarını imzaladı.