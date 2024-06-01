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(ANTALYA) - Zengin renk paleti ve özgün tarzıyla tanınan sanatçı Berrin Küçük'ün kişisel sergisi, Side Kültür Evi'nde açıldı.

Açılışa, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, sanatçı Berrin Küçük, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Sergide, yüzlerce farklı temada yağlı boya tablolar, akrilik tablolar ve el işi dekoratif eserler sanatseverlerle buluştu.

"Bu güzellikleri paylaştığım için çok mutluyum"

Sergi açılışında konuşan Berrin Küçük, "Bu benim ilk kişisel sergim. Side gibi tarihi değeri olan bir ortamda, 72 yaşında bu sergiyi açmak nasip oldu. Yağlı boya, akrilik ve dekoratif çalışmalar ürettim. Bu güzellikleri sizlerle paylaştığım için çok mutluyum. Herkese tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

"Sanat, yaşamın derinliklerini yansıtır"

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ise "Sanat, sadece güzellikleri değil, aynı zamanda düşünceyi, duyguyu ve yaşamın derinliklerini yansıtır. Berrin Küçük'ün eserleri de bu derinliği ve çeşitliliği bünyesinde barındırıyor. Sanatçılarımızın ve sanatseverlerimizin emekleri, şehrimizin ve ülkemizin kültürel mirasının daha da zenginleşmesine katkı sağlıyor. Bu vesileyle, Berrin Küçük gibi değerli sanatçılarımıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Berrin Küçük'ün sergisi, 9 Haziran'a kadar Side Kültür Evi'nde ziyaret edilebilecek.