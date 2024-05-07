Sanatçı Burcu Ünlü\'nün \'Yansımalar\' sergisi Beşiktaş\'ta açıldı

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Sanatçı ve küratör Burcu Ünlü'nün "Yansımalar" sergisi, Beşiktaş'taki Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda ziyarete açıldı.

Ünlü'nün gezdiği yerlerden esinlenerek oluşturduğu sergide yer alan 15 eserin her biri ayrı bir bölgeyi temsil ediyor.

Sergiye dair AA muhabirine açıklamada bulunan sanatçı, eserlerini seyahat tutkusundan yola çıkarak oluşturduğunu belirterek, "Her eser farklı bir bölgeyi temsil ediyor, aslında eserler de şehirlerin yansıması. Her kış, yaz, gün doğumu ve gün batımı farklı. O yüzden gezdiğim yerlerde oluşan yansımaları resmetme ihtiyacı duydum. Güneş ile farklı bir bağım var. Güneşin bir anlamda insanın yansıması olduğunu düşünüyorum." dedi.

Burcu Ünlü, eserleri hazırlarken pastel boya mumlama tekniğinden faydalandığını söyleyerek "Bu tekniği yağlı boyada nasıl kullanabilirim sorusunu düşündüm ve o şekilde aktardım. Bir anı yakaladığımda, beynimdeki flaş belleğe attım ve zamanı geldiğinde, o hisleri yakaladığımda renklerle ve duygularımla tuvale döktüm." ifadelerini kullandı.

İlk sergisi olduğu için heyecanlı olduğunu dile getiren sanatçı, şunları kaydetti:

"Geri dönüşleri çok merak ediyorum. Sergi süresince insanlarla etkileşimde olabilmek için her gün burada olacağım. Serginin içinde bir sürprizim de var. Diğerlerinden farklı bir eser. Ziyaretçilerin o eseri bulmalarını istiyorum. Aslında ikinci sergimin bir parçası ve ikinci sergimin temasını barındıran bazı ipuçlarını içeriyor."

Ünlü, "Yansımalar" eserinden elde edilen gelirin Kansersiz Yaşam Derneğine bağışlanacağının altını çizerek, "Kimse kanser olmasın, hastalanmasın, herkes mutlu olsun istiyorum. Umarım bu projeyle benim de bir katkım olur." şeklinde konuştu.

Sergi 19 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.