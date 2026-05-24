Sanatçı Kabaklı'dan Fetih Marşı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sanatçı Kabaklı'dan Fetih Marşı

24.05.2026 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esat Kabaklı: - "Ecdadın gerektiği gibi anılmasında katkıda bulunmak istedim. Tarih, en erken uyarı cihazıdır. Geçmişini bilmeyen, zikredemeyen, geleceğine yön veremez"

Sanatçı Esat Kabaklı, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümüne özel beste yaptı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan Kabaklı, şair Bestami Yazgan'ın "Fetih Müjdesi" şiirinden esinlenerek İstanbul'un fethi ile ilgili hazırladığı eserini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Kabaklı, AA muhabirine, tarihine, vatan toprağına bağlı olduğunu, ecdadın yaptıklarıyla övündüğünü söyledi.

Çanakkale Zaferi ile ilgili üç eserinin bulunduğunu belirten Kabaklı, "Üçünü de Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği vuruyor. Bu da fetihle ilgili Fetih Marşı. 'Buyruk geldi Mehmet Han'dan erlere/Zafer kapısını açmalı bugün/Yağ dökülsün, gül dökülsün yerlere/Gemiler karadan geçmeli bugün.' Bestami Yazgan üstadın yazdığı bir şiirden çok etkilendim. Tıpkı 'Bu Bayrak' gibi etkilendim ve bestelemeye çalıştım." dedi.

Kabaklı, besteyi dinleyenlerin çok beğendiğini, bunun da kendisini onurlandırdığını ifade etti.

İstanbul'un fethi üzerine henüz türkü yakılmadığını dile getiren Kabaklı, "Bayrak şairi Arif Nihat Asya üstadımızın 'Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek/Dağlardan çektiriler, kalyonlar çekilecek' şiirini bestelemişti rahmetli Yıldırım Gürses. Bunun dışında İstanbul'un fethini anlatan bir eser meydana getirdik. Umarım gereken ilgiyi görür. Biz de memnun oluruz." diye konuştu.

Kabaklı, ecdadın çok fazla destanının bulunduğunu, Türk'ün çağ değiştiren Fatih Sultan Mehmet'e sahip olduğunu söyledi.

"Geçmişini bilmeyen, zikredemeyen, geleceğine yön veremez"

Fatih Sultan Mehmet'in gemileri karadan geçirmesinin dünyada benzerinin olmadığına dikkati çeken Kabaklı, şöyle konuştu:

"Onun için kendi geçmişimizle övünüyorum. Kahramanlık içeren türkülere sanatçı arkadaşlarımız fazla girmiyor. Bu da beni üzüyor. Ben de bu alanda çalışmak istedim. Ecdadın gerektiği gibi anılmasında katkıda bulunmak istedim. Tarih, en erken uyarı cihazıdır. Geçmişini bilmeyen, zikredemeyen, geleceğine yön veremez. Bu bakımdan geçmişimizi hatırlatacağız. Gençler, gerçekten sosyal medya karşısında biçare kalıyorlar. Biz de bir nebze bu emperyal yağmurun altında kendi kültürümüzü vermeye çalışırsak herhalde çocuklara faydalı olacaktır."

Kabaklı, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümüne ithafen bu besteyi yapmaya çalıştığını, fetihte emeği geçen tüm şehitleri, kahramanları rahmetle andığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Edebiyat, Kültür, Güncel, Muğla, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sanatçı Kabaklı'dan Fetih Marşı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
2 genci hayattan koparan kaza Yakınları sinir krizi geçirdi 2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Giresun’da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir

11:34
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
11:28
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
11:13
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi’nde
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi'nde
11:00
CHP Genel Merkezi’nde tansiyon yüksek Tahliye için polis devreye girdi
CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polis devreye girdi
10:38
Ankara Valiliği: Emniyete CHP Genel Merkezi’nin boşaltılması için talimat verildi
Ankara Valiliği: Emniyete CHP Genel Merkezi'nin boşaltılması için talimat verildi
10:26
Kılıçdaroğlu’ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 11:58:42. #7.13#
SON DAKİKA: Sanatçı Kabaklı'dan Fetih Marşı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.