Sanatçılardan Gazze’ye Destek Projesi

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Sanatçılar, "Engelsiz Gazze Protez Projesi" kapsamında İsrail'in Gazze'yi işgali sonucu uzuv kaybı yaşayan bireylerin protez ihtiyacına destek amacıyla yarın bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi usta ressam İlhami Atalay ve Cemal Toy'un öncülüğünde Fatih Belediyesi Ayvansaray Eğitim Birimi ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik 80 sanatçının katılımıyla gerçekleştirilecek.

"Yeni Dinamizm", "Birlikte Sanat", "Engelsiz Gazze" ve "Zulmü Fırçala Gönüllüsü" sanatçıların bir araya geleceği etkinlikte, tuval üzerine resim, suluboya, linol baskı gibi çeşitli tekniklerle eserler ortaya konulacak.

Etkinlikte ortaya çıkan eserler sanatçıların bağışlayacağı diğer eserlerle düzenlenecek müzayedeyle sanatseverlerin ilgisine sunulacak.

Eser satışından elde edilen tüm gelir Engelsiz Gazze Protez Projesi'ne bağışlanacak.