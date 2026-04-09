Sanatla Zihinsel Sağlık Projesi

09.04.2026 15:32
Akdeniz Üniversitesi ve Konyaaltı Belediyesi, 55 yaş üstü bireyler için sanat temelli programı başlattı.

Akdeniz Üniversitesi ile Konyaaltı Belediyesi arasında "Yaşam Ritmi Konyaaltı Sanat Temelli Bilişsel Sağlık Programı" işbirliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, protokol ile 55 yaş ve üzeri bireyler, müzikten tiyatroya, resimden ritim atölyelerine kadar geniş bir yelpazede eğitim alırken, bu eğitimlerin zihinsel sağlık üzerindeki etkileri üniversite tarafından akademik olarak takip edilecek.

Akdeniz Üniversitesi Yönetim Kurulu Salonu'nda düzenlenen protokol imza törenine Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Özen, Genel Sekreter Dr. Ali Evren İmre katıldı.

Rektör Özkan, protokolün çok kıymetli olduğunu belirterek, "55 yaş üstü, demans tanısı konmamış vatandaşlarımıza burada 3 aylık bir süre boyunca çeşitli kültür aktiviteleri yapılacak ve sonrasında çeşitli değerlendirmeler yapılacak. Bu değerlendirmenin sonucunda bir rapor ortaya çıkacak ve bilimsel çıktıları olacak. Bu anlamda bu projenin hem halkımızın sosyalleşmesine hem de bilimsel bir katkı sunması adına belediye ve üniversite işbirliği olması Antalya adına çok kıymetli. Umuyorum güzel çıktılar elde ederiz ve projelerin devamı gelir." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Cem Kotan ise yapılan işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Proje

Projenin temel amacı özellikle Alzheimer ve benzeri demans türlerinin ortaya çıkışını sanat ve müzik temelli aktivitelerle geciktirmek. 3 ay sürecek olan eğitim programları boyunca katılımcılar, nostalji korosu, ritim atölyesi, doğaçlama tiyatro ve temel resim eğitimi gibi branşlarda hem sosyalleşecek hem de zihinlerini zinde tutacak.

Akdeniz Üniversitesi'nin uzman öğretim üyeleri, programa katılan gönüllülere eğitimler başlamadan önce ve eğitimler tamamlandıktan sonra bilişsel testler uygulayacak. Elde edilen veriler analiz edilerek bir Bilişsel Etki Değerlendirme Raporu hazırlanacak.

Kaynak: AA

Savaşta Rusya'nın kasasını doldurdu! Putin'in kazandığı paraya bakın
İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad'a gidecek
Trump'ın kara listesi! 3 Avrupa ülkesi en tepede
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
Advertisement
