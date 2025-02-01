Sanayi Esnafı Çırak Bulamıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sanayi Esnafı Çırak Bulamıyor

Geniş Video İzle

Sakarya'da sanayi esnafı, çırak eksikliği nedeniyle gelecekte mesleklerin yok olmasından endişeli.

01.02.2025 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi esnafı çırak ve eleman bulamıyor, meslekler yok oluyor

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde sanayi sitesi esnafı, sektörde çırak yetişmemesinden ve eleman bulamamaktan yakınıyor. Sektörün bu sebeple gelecekte sekteye uğrayacağını söyleyen esnaf, "Çırak bize geldiğinde 18 yaşını doldurmuş oluyor, söz geçiremiyoruz. Gençler kolay para kazanma yolunu arıyor" dedi.

Son yıllarda esnaf ile sanayici, çırak ve eleman bulamakta zorlanıyor. Eleman eksikliği sebebiyle zaman zaman işlerde aksamalar olurken, çırak bulamayan esnaf ise yeni ustaların yetişmemesinden endişeli. Karasu Karma Sanayi Sitesi esnafı, araç tamir ve bakım işlerini gelecekte yapılamayacağından endişe duyuyor. Esnaf Cihan Yaşar, "Bizim zamanımızda 4+4+4 eğitim sistemi yoktu. İlkokul 5'ten sonra isteyen okur, isteyen çalışmaya giderdi. Şimdi çocuklar bize geldiğinde 18 yaşında oluyor. O çocuğa da laf geçiremiyorsun, laf dinlemiyor. Gençler bu dönemde çabuk para bulmanın peşinde. Bu yüzden eleman bulamıyoruz. Bu işin de devamı gelmiyor. Çırak geliyor, 'Bana kaç para vereceksin' diyor. Daha aletleri tanımıyor ama para soruyor" diyerek yaşanan sıkıntılara değindi.

"Gençler kolaya kaçıyor"

Diğer bir sanayi esnafı Salih Haldız da, "Gençlerin tamamı masa başı iş istiyor. Temiz giyinip, az mesai yapmak istiyor. Sanayi öyle değil tabi. Çıraktan yana mağdur durumdayız. Çırak yetişmiyor. Bu yüzden gelecekte bu arabaların tamiri de sorun olacak, insan kaynağı yetişmiyor" şeklinde konuştu.

"Çıraklara ihtiyaç var"

Anadolu lisesinden ayrılan ve Mesleki Eğitim Merkezi'nde eğitim görerek çıraklık yapan Metehan Çatalbaş ise, "11'nci sınıfta karar aldım ve sanayiye geçtim. Derslerim iyiydi fakat atanamamaktan korktum ve zevkim, becerim üzerine çıraklığa geçtim. Çıraklara ihtiyaç var. Yaşıtlarıma tavsiyem sevdikleri işin peşinden gitsin" diye konuştu.

"Eğitim binasına ihtiyaç var"

Uzun zamandan beri sanayilerde çırak ve usta yetişmediğine dikkat çeken Karasu Karma Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Çatalbaş, "Mesleki Eğitim Merkezlerinde çıraklık okullarına ciddi anlamda önem verilmeli. Sanayi sitesi kooperatifi binamızın üst katını Milli Eğitim'e tahsis ettik ve çırak yetişmesini sağladık. 470 çırak öğrenci eğitim görüyor. Fakat bu bina yetmiyor. Bölgede merkezi binaya ihtiyaç var. İlk açıldığında 50 öğrenci varken, bugün bu sayı 10 katına çıktı. Sanayi sitemizin kuzeyindeki bölgede 12 bin metrekare Milli Eğitim'e tahsis arazi mevcut. Buraya bir okul yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Sakarya, Eğitim, Güncel, Karasu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sanayi Esnafı Çırak Bulamıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:38 Bunun adı eşkıyalık Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti Bunun adı eşkıyalık! Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti
14:34 AKOM İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı AKOM İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı
13:57 Kılıçdaroğlu ’’Tartışmalara son ver’’ dedi, Özel’den jet hızıyla yanıt geldi Kılıçdaroğlu ''Tartışmalara son ver'' dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi
11:22 Trump fena korkuttu 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar Trump fena korkuttu! 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar
10:54 UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL’ye satıyorlar UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar
18:02 RTÜK, NOW TV’ye logo değiştirmesi için 30 gün süre verdi RTÜK, NOW TV'ye logo değiştirmesi için 30 gün süre verdi
17:58 Türkiye’de de satılan antibiyotikte ’ölüm’ riski Raflardan toplatılıyor Türkiye'de de satılan antibiyotikte 'ölüm' riski! Raflardan toplatılıyor
17:55 İsmail Kartal ilk maçında istediğini alamadı İsmail Kartal ilk maçında istediğini alamadı
17:38 Hatay’da 43 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi: Ölenlere kanım helaldir Hatay'da 43 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi: Ölenlere kanım helaldir
17:30 Otomotiv devi binlerce çalışanını işten çıkaracak Otomotiv devi binlerce çalışanını işten çıkaracak
17:22 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
17:04 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
16:58 Erdoğan’dan Özel’e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda Erdoğan'dan Özel'e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda
16:56 Trump’tan bir garip uçak kazası açıklaması: Yüzmeye gitmemi mi istiyorsunuz Trump'tan bir garip uçak kazası açıklaması: Yüzmeye gitmemi mi istiyorsunuz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 15:05:43. #1.11#
SON DAKİKA: Sanayi Esnafı Çırak Bulamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.