Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Atatürk Üniversitesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Atatürk Üniversitesini Ziyaret Etti

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Atatürk Üniversitesini Ziyaret Etti

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil, Atatürk Üniversitesini ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile görüştü. Yapılan açıklamada, üniversitenin dijital dönüşüm çalışmalarının örnek teşkil edebilecek bir düzeyde olduğu ve bu adımların rekabet düzeyini yükselteceği vurgulandı. Rektör Çomaklı ise sanayi ve teknoloji alanında güçlü bir ortaklık ağı kurma konusundaki kararlılıklarını dile getirdi. Ziyaretin ardından Bakan Yardımcısı Yozgatlıgil, Doğu Anadolu Gözlemevi'nde incelemelerde bulundu.

26.02.2024 17:31
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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil, Atatürk Üniversitesini ziyaret etti, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile görüştü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektörlükte gerçekleştirilen görüşmede, Bakan Yardımcısı Yozgatlıgil, üniversitenin yapmış olduğu dijital dönüşümün örnek teşkil edebilecek bir düzeyde olduğunu ve bu adımların karşılığını yakın zamanda alarak rekabet düzeyini yükselteceğine inandığını belirtti.

Rektör Çomaklı ise üniversite olarak sanayi ve teknoloji alanında güçlü bir ortaklık ağı kurma konusundaki kararlılıklarını dile getirdi.

Üniversite-sanayi işbirliğinin daha da geliştirilmesi noktasında fikir birliğine varılan ziyaretin ardından Bakan Yardımcısı Yozgatlıgil, Doğu Anadolu Gözlemevi'nde incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

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