Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Dış ticarette iyi sonuçlar alındı - Son Dakika
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Dış ticarette iyi sonuçlar alındı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, temmuz ayında dış ticarette iyi sonuçlar alındığını belirterek, reform ve iyileşme sürecinin devam edeceğini söyledi.

28.08.2024 14:16
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dış ticarette temmuz ayında iyi sonuçlar alındığını belirterek, "Takvim ve program dahilinde reform ve iyileşme sürecini sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.

İhracatın artmaya, dış ticaret dengesinin iyileşmeye devam ettiğini vurgulayan Kacır, ekonomideki göstergelerin, plan ve programlarda öngörülen verilerle uyumlu şekilde gerçekleştiğini belirtti.

Kacır, temmuzda ihracatın, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artarak 22,5 milyar dolara ulaştığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İthalat yüzde 7,8 azalarak 29 milyar 805 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın temmuz ayında yüzde 61,2 iken bu yılın temmuz ayında yüzde 75,5'e yükseldi. Yılın 7 aylık dönemine baktığımızda, ihracatımız yüzde 4,1 arttı, ithalatımız yüzde 8,3 azaldı. İhracatımızın yıllıklandırılmış değeri temmuz ayında 261,5 milyar dolara yükseldi. Dış ticarette alınan iyi sonuçlar, cari işlemlerde yaşanan iyileşme ve dengelenmeler Türkiye'nin kararlı ve istikrarlı ekonomi politikalarının sonucudur. Takvim ve program dahilinde reform ve iyileşme sürecini sürdüreceğiz. Türkiye'nin rotası ve hedefi bellidir, yatırım, inovasyon, yüksek teknoloji, istihdam, üretim ve ihracatla büyümek."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Dış ticarette iyi sonuçlar alındı - Son Dakika

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