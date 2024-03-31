Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu İstanbul'da kullandı.
Bakan Kacır, öğle saatlerinde İstanbul'daki İBB Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'na eşi ve çocuklarıyla geldi.
Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Kacır, seçimlerin, demokrasinin bayram günü ve milli iradenin nihai tecelli adresi oluğunu belirtti.
Milletin yüksek katılımla iradesine sahip çıkacağını ifade eden Kacır, şöyle konuştu:
"Bugün 30'u büyükşehir olmak üzere 81 ilimizin tümünde, 922 ilçemizde ve 398 beldemizde, belediye başkanları ile belediye meclis üyelerinin seçimleri için oyumuzu kullanmış olduk. Aynı zamanda mahallelerimizde ve köylerimizde muhtarlık seçimleri var. Milletimiz, demokratik hakkını en etkin şekilde kullanacak. Önümüzdeki 5 yıl boyunca şehirlerimizi yönetecek belediye başkanlarını, belediye meclis üyelerini ve mahallelerimizi yönetecek muhtarlarımızı seçmiş olacağız. Ümit ediyorum ki çok yüksek bir katılımla yine Türk demokrasisi gücünü bütün dünyaya göstermiş olacak. Her bir seçim, Türk demokrasisinin güçlenmesine, olgunlaşmasına yeni katkılar sunuyor. Kampanya döneminde her şey söylendi. Artık son söz milletin."
Seçim sonrası döneme değinen Kacır, Türkiye Yüzyılı için çok kapsamlı plan ve programlar yapıldığını dile getirdi.
Bu dönemin, Türkiye'nin küresel düzeyde atılım dönemi olmasını hedeflediklerini vurgulayan Kacır, "Bu seçimlerle birlikte hem hükümet hem de tüm belediyelerimizle el ele vereceğiz. Cumhuriyet'imizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı yapmak ve milletimizi aydınlık bir geleceğe taşımak için hep birlikte çok daha fazla gayret göstereceğiz. Türk milleti her şeyin en güzeline layıktır. Ümit ediyorum ki önümüzdeki dönemde de bizler milletimizin geleceği için nice güzel işlere hep birlikte imza atacağız." dedi.
Son Dakika › Güncel › Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da oy kullandı - Son Dakika
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye valileri, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını kullandı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, eşi Fatma Köşger ile birlikte oy kullanmaya gitti. Vali Köşger, seçimlerin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirtti. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ise eşiyle birlikte oy kullanarak seçimin hayırlara vesile olmasını temenni etti. Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz da oy kullanarak vatandaşlık görevlerini yerine getirdi.
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandı. Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oyunu kullanmak üzere Arjantin İlkokulu'ndaki sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya giren Kılıçdaroğlu ve eşi, sandık görevlileriyle selamlaştıktan sonra kabine geçerek oyunu kullandı.
Malatya Valisi Ersin Yazıcı, eşi Hanife Yazıcı ile birlikte oy kullanmak için Fatih İlk Okulu'na gitti. Vali Yazıcı, seçim sürecinin olumsuzluklarla karşılaşmadan devam ettiğini belirterek, Malatya için hayırlı sonuçlar diledi.
Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin Giresun'da sorunsuz başladığını ve devam ettiğini belirtti. Vali Serdengeçti, oyunu kullandığı Cumhuriyet Ortaokulu'nda seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Seçim sürecinde 3 binin üzerinde polis ve jandarma personelinin görev yaptığını ifade eden Serdengeçti, Giresun'da demokrasi bayramının güzel şekilde tecelli ettiğini söyledi.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in oy kullanmasının ardından, önünde taşınan kalp krizi geçiren vatandaşı fark etmemesi dikkat çekti.
Sizin düşünceleriniz neler ?