Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan OVP Açıklaması: Yüksek Teknoloji Yatırımlarıyla İstihdam ve İhracat Artacak - Son Dakika
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan OVP Açıklaması: Yüksek Teknoloji Yatırımlarıyla İstihdam ve İhracat Artacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2025-2027 Dönemi Orta Vadeli Program'ın hedeflerine ulaşmak için tüm kurumlarla işbirliği içinde çalışacaklarını ifade etti. Yüksek teknoloji yatırımlarıyla istihdam, üretim ve ihracatı artırmayı hedeflediklerini belirten Kacır, ayrıca AR-GE ve yenilik ekosistemini güçlendireceklerini, sanayi politikalarıyla yapısal dönüşümü hızlandıracaklarını söyledi.

05.09.2024 15:49
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Orta Vadeli Program'da (OVP) öngördükleri hedeflere, ilgili tüm kurumların işbirliğiyle kararlılıkla erişeceklerini belirterek, "Yüksek teknoloji ve verimliliğe dayalı yatırımlarla, istihdam, üretim ve ihracatı artıracak, beşeri sermayemizi bu doğrultuda güçlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Kacır, sosyal medya hesabından, bugün kamuoyuna açıklanan 2025-2027 dönemi OVP'sine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye ekonomisi için kapsamlı bir yol haritası teşkil eden OVP'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu üyeleriyle kamuoyuyla paylaştıklarını vurgulayan Kacır, burada öngörülen hedeflere, ilgili tüm kurumların işbirliğiyle kararlılıkla erişeceklerini bildirdi. Kacır, "Yüksek teknoloji ve verimliliğe dayalı yatırımlarla istihdam, üretim ve ihracatı artıracak, beşeri sermayemizi bu doğrultuda güçlendireceğiz. Yüksek katma değerli üretimi hedefleyen sanayi politikasıyla yapısal dönüşümü hızlandıracağız." ifadelerini kullandı.

Kacır, başarıyla yürüttükleri Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programları, son dönemde ilan ettikleri ülke tarihinin en büyük teşvik paketi olan HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı ile Yeşil ve Dijital Dönüşüm Destek Programları gibi teşvik araçlarının etkinliğini artıracaklarını, bunlara yenilerini ekleyeceklerini belirtti.

AR-GE ve yenilik ekosistemini güçlendirmeye devam edeceklerini vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"Planlı sanayi alanlarının gelişimi için reform niteliğindeki düzenlemeleri etkin şekilde uygulayacağız. Milli Teknoloji Hamlesi ile ülke ekonomisine güç vermeyi sürdüreceğiz. Güncellenmiş OVP'nin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Daha müreffeh ve her alanda güçlü bir Türkiye için Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, hep birlikte omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan OVP Açıklaması: Yüksek Teknoloji Yatırımlarıyla İstihdam ve İhracat Artacak - Son Dakika

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