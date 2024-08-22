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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nevşehir'de İncelemelerde Bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nevşehir\'de İncelemelerde Bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Nevşehir'de ziyaret ve incelemelerde bulundu. Kacır, yerli sıcak hava balonu üreten firmanın üretim tesisini ziyaret etti ve Kapadokya Üniversitesi'nde teknoloji alanında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

22.08.2024 21:16
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Nevşehir'de ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Ahiler Kalkınma Ajansı ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni'ne katılmak için Nevşehir'e gelen Kacır, Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde yerli sıcak hava balonu üreten firmanın üretim tesisini ziyaret etti.

Tesisteki çeşitli birimlerde incelemede bulunan Kacır, işçilerle sohbet edip şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Halis Aydoğan'dan bilgi aldı.

Daha sonra Togg makam aracının direksiyonuna geçen Kacır, beraberindeki protokol üyeleriyle ilçeye bağlı Mustafapaşa köyüne geçti.

Burada Kapadokya Üniversitesi yerleşkesindeki tarihi medreseyi gezen Kacır'a, üniversitede teknoloji alanında yürütülen çalışmalarla ilgili Rektör Prof. Dr. Hasan Ali Karasar tarafında brifing verildi.

Kacır'a programlarında Nevşehir Valisi Ali Fidan, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan, MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, siyasi parti ile bazı kurum ve kuruluşların temsilcileri eşlik etti.

Kaynak: AA

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