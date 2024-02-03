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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Şanlıurfa'da Sanayicilerle Buluştu - Son Dakika
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Şanlıurfa'da Sanayicilerle Buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Şanlıurfa\'da Sanayicilerle Buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şanlıurfa'da Vali Hasan Şıldak'ı ziyaret ederek kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra sanayicilerle bir araya gelen Bakan Kacır, AK Parti İl Başkanlığına geçerek parti yetkilileriyle görüştü.

03.02.2024 20:51
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şanlıurfa'da sanayicilerle bir araya geldi.

Bakan Kacır, Şanlıurfa'daki temasları kapsamında Vali Hasan Şıldak'ı ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kacır, Şıldak'tan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Kacır, daha sonra Valilik Toplantı Salonu'nda basına kapalı düzenlenen, sanayicilerle istişare toplantısına katıldı.

Buradan AK Parti İl Başkanlığına geçen Bakan Kacır, İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu ve partililerle basına kapalı olarak bir araya geldi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Şanlıurfa'da Sanayicilerle Buluştu - Son Dakika
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