Sanayi ve Teknoloji Bakanı Şanlıurfa\'da Sanayicilerle Buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şanlıurfa'da sanayicilerle bir araya geldi.
Bakan Kacır, Şanlıurfa'daki temasları kapsamında Vali Hasan Şıldak'ı ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kacır, Şıldak'tan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Kacır, daha sonra Valilik Toplantı Salonu'nda basına kapalı düzenlenen, sanayicilerle istişare toplantısına katıldı.
Buradan AK Parti İl Başkanlığına geçen Bakan Kacır, İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu ve partililerle basına kapalı olarak bir araya geldi.
Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic, Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 yendikleri maçta inanılmaz performans sergiledi. Maçın 1-0 olduğu anlarda 2 kritik kurtarış yapan Hırvat kaleci, takımını oyunda tutarak olası bir puan kaybını engelledi.
Osmaniye'de bir yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Bahçe ilçesi yakınlarında bir tıra arkadan çarptı. Kazada otobüs şoförü hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.
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Futbolu bırakan Eden Hazard, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Kendisinden daha iyi sadece bir futbolcu olduğunu söyleyen Belçikalı futbolcu, ''Benden daha iyi olan tek futbolcu Lionel Messi. Cristiano benden daha büyük bir futbolcu olabilir ama saf futbol anlamında benden iyi değil'' dedi.
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