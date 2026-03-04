Sancak Mushafları Sergisi Açıldı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TÜYEK) bünyesinde Yazma Mushaflar Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Sancak Mushafları Sergisi", Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesi'nde açıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, açılışta yaptığı konuşmada, serginin ramazan ayında gerçekleştirilmesinin anlamlı olduğunu belirterek, "Bizler inançlarımız için yaşar ve inançlarımız için ölürüz. Sancakla inançlarımızın örtüşmesi, bunların bir araya getirilmesi ve ölüm-kalım döneminde ikisinin ortaya konulması bunu bize bir kere daha yaşattı." dedi.

"Sancak Mushafı, saltanat sancaklarının ucuna takılan küçük Kur'an-ı Kerim'lerdir"

TÜYEK Başkanı Coşkun Yılmaz da Mushaf tarihi araştırmalarının Türkiye'de henüz başladığını aktararak, "Sancak Mushafı, saltanat sancaklarının ucuna takılan küçük Kur'an-ı Kerim'lerdir. Bu aslında bu milletin Kur'an-ı Kerim'e duyduğu sevginin bütünleşmesinin bir ifadesidir. Devasa bir kültür olmasına rağmen unutulmuş bir konuydu. Bu sergi, hem bu kültürün ihyasına hem de sanatın gelişimine önemli bir ivme kazandıracak." diye konuştu.

Yılmaz, ayrıca bayraklara Kur'an takılması geleneğinin bugün Türk Deniz Kuvvetlerinde büyük gemiler denize indirilirken yaşatılmaya devam ettiğini söyledi.

Sergide, en küçüğü 2,7 santimetre olmak üzere toplam 43 Mushaf'ın yer aldığı bilgisini veren Yılmaz, "Bu sergi etrafında asırların şahitliğini, geleneğimizi, kültürümüzü, sanatımızı, milletimizin Kur'an-ı Kerim'e olan bağlılığını ve itimadını canlandırmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

MSGSÜ Rektörü ve serginin sanat danışmanı Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu ise Sancak Mushafları'nın, en çetin savaş şartlarında dahi İslam'ın ortaya koyduğu adalet ve barış ilkelerinden sapmamayı simgelediğini vurguladı.

Çoğunluğu orijinal eserlerden oluşan sergi koleksiyonunda, küçük yüzeylere el işçiliğiyle sığdırılan hat, tezhip ve cilt sanatının nadide örnekleri büyüteçler sayesinde detaylı incelenebiliyor.

Alanında ilk defa düzenlenmiş sergi, haziran ayının sonuna kadar ziyarete açık olacak.