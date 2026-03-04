Sancak Mushafları Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sancak Mushafları Sergisi Açıldı

Sancak Mushafları Sergisi Açıldı
04.03.2026 22:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜYEK tarafından düzenlenen sergi, Beyazıt Kütüphanesi'nde açıldı ve 43 Mushaf sergileniyor.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TÜYEK) bünyesinde Yazma Mushaflar Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Sancak Mushafları Sergisi", Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesi'nde açıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, açılışta yaptığı konuşmada, serginin ramazan ayında gerçekleştirilmesinin anlamlı olduğunu belirterek, "Bizler inançlarımız için yaşar ve inançlarımız için ölürüz. Sancakla inançlarımızın örtüşmesi, bunların bir araya getirilmesi ve ölüm-kalım döneminde ikisinin ortaya konulması bunu bize bir kere daha yaşattı." dedi.

"Sancak Mushafı, saltanat sancaklarının ucuna takılan küçük Kur'an-ı Kerim'lerdir"

TÜYEK Başkanı Coşkun Yılmaz da Mushaf tarihi araştırmalarının Türkiye'de henüz başladığını aktararak, "Sancak Mushafı, saltanat sancaklarının ucuna takılan küçük Kur'an-ı Kerim'lerdir. Bu aslında bu milletin Kur'an-ı Kerim'e duyduğu sevginin bütünleşmesinin bir ifadesidir. Devasa bir kültür olmasına rağmen unutulmuş bir konuydu. Bu sergi, hem bu kültürün ihyasına hem de sanatın gelişimine önemli bir ivme kazandıracak." diye konuştu.

Yılmaz, ayrıca bayraklara Kur'an takılması geleneğinin bugün Türk Deniz Kuvvetlerinde büyük gemiler denize indirilirken yaşatılmaya devam ettiğini söyledi.

Sergide, en küçüğü 2,7 santimetre olmak üzere toplam 43 Mushaf'ın yer aldığı bilgisini veren Yılmaz, "Bu sergi etrafında asırların şahitliğini, geleneğimizi, kültürümüzü, sanatımızı, milletimizin Kur'an-ı Kerim'e olan bağlılığını ve itimadını canlandırmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

MSGSÜ Rektörü ve serginin sanat danışmanı Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu ise Sancak Mushafları'nın, en çetin savaş şartlarında dahi İslam'ın ortaya koyduğu adalet ve barış ilkelerinden sapmamayı simgelediğini vurguladı.

Çoğunluğu orijinal eserlerden oluşan sergi koleksiyonunda, küçük yüzeylere el işçiliğiyle sığdırılan hat, tezhip ve cilt sanatının nadide örnekleri büyüteçler sayesinde detaylı incelenebiliyor.

Alanında ilk defa düzenlenmiş sergi, haziran ayının sonuna kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA

Türkiye, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sancak Mushafları Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk açıklama Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek
Harry Maguire’a hapis cezası Harry Maguire'a hapis cezası
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor

22:24
Beyaz Saray’dan “Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak“ iddiasına yalanlama
Beyaz Saray'dan "Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak" iddiasına yalanlama
22:24
Tahran’da binlerce kişi sokaklara indi
Tahran'da binlerce kişi sokaklara indi
21:17
Erbil ve Bağdat’ta patlama sesleri duyuluyor ABD’den vatandaşlarına ’’Ülkeyi terk edin’’ uyarısı geldi
Erbil ve Bağdat'ta patlama sesleri duyuluyor! ABD'den vatandaşlarına ''Ülkeyi terk edin'' uyarısı geldi
21:15
Putin, Rusya’nın Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebileceğini söyledi
Putin, Rusya'nın Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebileceğini söyledi
21:00
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
20:30
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 23:17:05. #7.12#
SON DAKİKA: Sancak Mushafları Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.