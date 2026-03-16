Sancak Mushafları Sergisi Açıldı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TÜYEK) Başkanlığı tarafından Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesi'nde açılan "Sancak Mushafları" sergisi, Kadir Gecesi dolayısıyla bu gece açık kalacak.

TÜYEK'ten yapılan açıklamaya göre, bu yıl ilki açılan sergide 13-20. yüzyıla ait 36 nadide sancak Mushaf'ı görülebilecek.

Çoğunlukla altıgen, sekizgen, yonca gibi geometrik formlarda tertip edilen çok küçük Kur'an-ı Kerimlerin yanı sıra çok küçük ebatlı dikdörtgen formundaki Kuran'ı Kerimler için de "Sancak Mushafı" tanımlaması kullanılıyor.

TÜYEK'in farklı kütüphanelerinde, farklı koleksiyonlarında muhafaza edilen sancak Mushafları, her gün yenilenen katalog verileri ve arşiv kayıtları doğrultusunda yeniden değerlendirilerek, sergiye dahil edildi.

Sergide, 2.7 santimetre çapında, 9.3 gram ağırlığında ve sekizgen formdaki en küçük sancak Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra dikdörtgen, kare ve rulo formunda yazılan, eserler görülebilecek. Eserlerden üçü parşömen, biri gümüş plaka üzerine, diğerleri ise kağıda yazılı.

Sancak mushaflarına dair önemli bilgiler, bu Mushafların görselleri ile 14 fotoblok sergide bir araya getirildi.

Nadir eserler sergide bir arada görülebilecek

Çoğu Osmanlı dönemine ait, İlhanlı ve Safevi dönemlerinden kalma sancak Mushafları da sergide ziyaretçilerle buluşuyor.

Devletin hakimiyetini, milletin birlik ve bütünlüğünü temsil eden saltanat sancaklarının alemlerine, asırlardır devam eden tarihi bir gelenek olarak Mushaf takılıyor. Bu geleneğin ilk örneklerine ise orduların seferlere çıkmaları esnasında rastlanıyor.

Zamanla yaygınlık kazanan gelenek kapsamında özel kaplar içinde sancakların alemlerine takılan küçük Mushaflara, bu uygulamadan dolayı sancak Mushafları ismi verildi. Osmanlı donanmasında da gemilerin en büyük direklerine sancak Mushafları asıldı.

Sergide sergilenen Mushafların çoğu, dikkate değer bir hikayenin kaydını da bugüne taşıyor. Serginin önemli Mushaflardan birisi 1875'te Osmanlı hizmetine giren Mesudiye Zırhlısı'na, Sultan Abdülaziz tarafından hediye edilen sancak Mushafı, bir diğeri ise Köprülüzade Mehmed Asım Bey'in Köprülü Kütüphanesi'ne vakfettiği Mushaf.

Sultan 1. Ahmed'in hanımı, 4. Murad'ın annesi, Osmanlı tarihinde önemli bir role sahip Mahpeyker Kösem Sultan'a ait olduğu düşünülen cüz şeklindeki sancak Mushaf'ında Fatiha ile Yasin surelerinin yanı sıra evrad yer alıyor.

Muhammed bin İbrahim bin Muhammed İsbehani tarafından 20 Aralık 1347'de yazılan sancak Mushafı ile Bezmialem Valide Sultan'ın mührünü taşıyan sancak Mushafı sergide dikkati çeken eserler arasında.

Millet Kütüphanesinin kurucusu, yazdığı ve topladığı kitaplarla ilim ve kültür dünyasına derin izler bırakan Ali Emiri Efendi'nin Millet Kütüphanesine vakfettiği, 18. yüzyılda, Hint-İran coğrafyasında istinsah edildiği düşünülen sancak Mushafı da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Sergi haziranın sonuna kadar ziyarete açık olacak.