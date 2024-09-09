Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Eğitim Öğretim Haftası etkinliğine katıldı - Son Dakika
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Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Eğitim Öğretim Haftası etkinliğine katıldı

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Eğitim Öğretim Haftası etkinliğine katıldı

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu'nda düzenlenen etkinliğe katılarak, daha iyi şartlarda eğitim için yerel yönetimler olarak destek vermeye hazır olduklarını vurguladı.

09.09.2024 18:50  Güncelleme: 18:58
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(İSTANBUL) - Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, 2024-2025 yılı Eğitim Öğretim Haftası Kutlama Programı kapsamında Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu'nda düzenlenen etkinliğe katıldı. Başkan Yeğin, daha iyi şartlarda eğitim için yerel yönetimler olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı.

2024-2025 yılı Eğitim Öğretim Haftası Kutlama Programı Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in katılımıyla Yahya Kemal Beyatlı ilkokulu'nda düzenlenen etkinlikle gerçekleşti. Programda söz alan Başkan Yeğin, daha iyi şartlarda eğitim için yerel yönetimler olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarının altını çizerek, yeni eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiasına, öğrenci ve velilere hayırlı olmasını diledi.

Başkan Yeğin yaptığı konuşmada, gençlerin eğitimine yönelik çalışmalarının devam edeceğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Eğitim çok önemli bir şey. Hayatımızın en önemli parçası, ülkemizin en önemli meselesi. Eğitimin nitelikli olması, çocuklarımızın iyi eğitim alması çok kıymetli bir şey. Biz Sancaktepe Belediyesi olarak Sancaktepe özelinde eğitime yönelik çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Tabi ilçemiz merkezi ilçe olma potansiyeline sahip, nüfus yoğunluğumuz var, daha fazla okula ihtiyacımız var. Bu konuda ilçe milli eğitimimiz, kaymakamlığımız, ilgili bakanlıklarımız elinden gelen gayreti gösteriyor. Bizler de belediye olarak eğitimi destekleyecek çalışmalar yapıyoruz. Şu anda Sancaktepe Belediyemiz olarak 13 tane kreşimiz var, 10 tane kreşin inşaatı da bu sene bitmiş olacak. Belediyemiz bilgi evlerinde, kütüphanelerde ücretsiz eğitim veriyor. Geleceğimizin aydınlık Türkiye'nin teminatı gençlerin eğitimine yönelik çalışmalarımız devam edecek."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Eğitim Öğretim Haftası etkinliğine katıldı - Son Dakika

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