Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Eğitim Öğretim Haftası etkinliğine katıldı

Güncel

(İSTANBUL) - Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, 2024-2025 yılı Eğitim Öğretim Haftası Kutlama Programı kapsamında Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu'nda düzenlenen etkinliğe katıldı. Başkan Yeğin, daha iyi şartlarda eğitim için yerel yönetimler olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı.

2024-2025 yılı Eğitim Öğretim Haftası Kutlama Programı Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in katılımıyla Yahya Kemal Beyatlı ilkokulu'nda düzenlenen etkinlikle gerçekleşti. Programda söz alan Başkan Yeğin, daha iyi şartlarda eğitim için yerel yönetimler olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarının altını çizerek, yeni eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiasına, öğrenci ve velilere hayırlı olmasını diledi.

Başkan Yeğin yaptığı konuşmada, gençlerin eğitimine yönelik çalışmalarının devam edeceğini vurgulayarak şunları söyledi: