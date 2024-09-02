Sancaktepe Belediye Meclisi'nde Konserler Tartışma Konusu Oldu - Son Dakika
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Sancaktepe Belediye Meclisi'nde Konserler Tartışma Konusu Oldu

Sancaktepe Belediye Meclisinde düzenlenen konserler tartışma konusu oldu. MHP Grup Başkanvekili Hakan Şahinoğlu, sanatçılara ödenen ücretlerin kaynağını sorgularken, AK Parti üyeleri çocuk kreşleri ve okul servis hizmetleri hakkında sorular yöneltti. Belediye Başkanı Alper Yeğin, konserlerin büyük beğeni topladığını belirtip, gelecek yıl daha büyük bir etkinlik planladıklarını açıkladı.

02.09.2024 22:16
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Sancaktepe Belediye Meclisinde belediye tarafından düzenlenen konserler gündeme geldi.

Belediye Başkanı Alper Yeğin yönetimindeki toplantıda söz alan MHP Grup Başkanvekili Hakan Şahinoğlu, belediyenin düzenlediği konserlere dikkati çekerek, "Sanatçılara ödenen ücret belediye tarafından mı, sponsorlar tarafından mı ödeniyor?" diye sordu.

Sponsorlar tarafından ödendiyse bunların açıklanması gerektiğini dile getiren Şahinoğlu, "Konserlere verilen para ile müzik okulu açılabilirdi.' dedi.

AK Parti'li Meclis Üyesi Tarkan Yalçın ise adları değiştirilen çocuk kreşlerine dikkati çekerek, "3'te 2 çoğunlukla bu kararın alındığı belirtildi ama sizin Mecliste böyle bir çoğunluğunuz yok, bu konuda ne yapacaksınız? 8 adet çocuk kreşinin adını eski haline çevirecek misiniz?" sorusunu yöneltti.

AK Parti'li Meclis Üyesi Feyzullah Torlak da "Belediyenin okullar açılırken maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocukları için okul servisi sağlama gibi hizmeti olacak mı?" diye sordu.

"4 gün boyunca binlerce insanımız saatlerce eğlendi"

Sancaktepe Belediye Başkanı Yeğin, sorulara karşılık, her mahalleye servis vermek gibi bir imkanlarının olmadığını ancak daha dezavantajlı mahallelere servis koyacaklarını, belediye otobüsü sayılarını artıracaklarını söyledi.

Konserlere devam edeceklerini kaydeden Yeğin, şöyle konuştu:

"Bugün bir ailenin konsere gitmesinin maliyeti 4-5 bin lira. Biz, konserleri milletimizin ayağına getirdik. 'İnsanlarımız eğlensin, türkü söylesin.' dedik. 4 gün boyunca binlerce insanımız saatlerce eğlendi. Bunu 17 sanatçıyla yaptık, seneye daha büyüğünü yapacağız, 37 sanatçıyı davet edeceğiz. Bu, israf değildir. Bu ilçenin bir kuruşunu israf etmeyiz. Çok mu merak ediyorsunuz? Bu ilçenin bir kuruşu konserlere gitmedi."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sancaktepe Belediye Meclisi'nde Konserler Tartışma Konusu Oldu - Son Dakika

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