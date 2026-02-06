Sancaktepe Belediyesi'nden 6 Şubat Depremlerinde Hayatını Kaybeden Vatandaşları Anma Programı - Son Dakika
Sancaktepe Belediyesi'nden 6 Şubat Depremlerinde Hayatını Kaybeden Vatandaşları Anma Programı

06.02.2026 17:35  Güncelleme: 19:47
Sancaktepe Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılında hem hayatını kaybeden vatandaşları andı hem de ilçenin afetlere karşı hazırlığını masaya yatırdı. "Afetlere Karşı Bilinçli ve Dirençli Sancaktepe" paneliyle, kentsel dönüşüm ve yapı güvenliği konularında mesajlar verildi.

Sancaktepe Belediyesi, Türkiye'yi yasa boğan 6 Şubat depremlerinin 3. yılı dolayısıyla anlamlı bir organizasyona imza attı. Necmettin Erbakan Külliyesi'nde düzenlenen "Afetlere Karşı Bilinçli ve Dirençli Sancaktepe" paneli, ilçenin deprem riskine karşı stratejik yol haritasını kamuoyuyla paylaştı.

Anma ve dua ile başladı

Program, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile deprem şehitleri anısına durulan saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. 6 Şubat felaketinin boyutlarını ve bölgedeki yıkımı gözler önüne seren kısa video gösterimi sırasında salonda duygusal anlar yaşandı. Programın devamında, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

"Deprem değil, tedbirsizlik öldürür"

Anma töreninin ardından geçilen panel bölümünde, Sancaktepe'nin deprem direnci ve kentsel dönüşüm süreci detaylandırıldı. İnşaat Mühendisleri Odası'ndan Zafer Demir'in moderatörlüğünü üstlendiği panelde Belediye Başkan Yardımcısı Nevzat Kılıç, ilçedeki yerel yönetim stratejileri ve kentsel dönüşümün sosyal boyutlarına değindi. Afet İşleri Müdürü Aykut Uzun, Sancaktepe'nin afet müdahale kapasitesi, toplanma alanları ve teknik hazırlıklar hakkında bilgi verdi.

Panel boyunca uzmanlar, Sancaktepe'deki yapı stokunun mevcut durumu, devam eden kentsel dönüşüm projeleri ve vatandaşların bu süreçte dikkat etmesi gereken hukuki ve teknik detayları paylaştı. Katılımcılara, afetlere karşı sadece fiziksel değil, zihinsel olarak da hazırlıklı olunması gerektiği hatırlatıldı.

Kaynak: ANKA

