Sancaktepe Belediyesi'nden Toplu Açılış Töreni: Üç Mahalleye Üç Park Kazandırıldı

(İSTANBUL) - Sancaktepe Belediyesi, Pir Sultan Abdal, 23 Nisan Spor ve Ayşe Dağ Parkları'nı düzenlenen toplu törenle hizmete açtı. Belediye Başkanı Alper Yeğin, parkların sadece birer yeşil alan değil, komşuluk ilişkilerinin güçleneceği ve çocukların güvenle büyüyeceği sosyal merkezler olduğunu vurguladı.

Sancaktepe Belediyesi, ilçenin çehresini değiştiren ve mahalle kültürünü modern donatılarla birleştiren sosyal alan yatırımlarında mutlu sona ulaştı. "Daha Yeşil Bir Sancaktepe" vizyonuyla hareket eden belediye, üç farklı mahallede eş zamanlı olarak tamamlanan park projelerini düzenlenen törenle hizmete açtı.

Törende konuşan Yeğin, Sancaktepe'ye hizmet etmekten ve komşularının isteklerini yerine getirmekten mutluluk duyduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Sancaktepe parsel parsel satılırken biz Sancaktepe'yi parsel parsel halkın hizmetine açıyoruz"

"Sancaktepe için çalışıyoruz, Sancaktepeliler için çalışıyoruz. Bu heyecanımıza ve mutluluğumuza sizleri de ortak etmek istiyoruz. Farklı mahallelerde neler yaptığımızı, hangi projeleri hayata geçirdiğimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz; hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bugün bulunduğumuz yerin aslında bir anlamı var. Bu arsa normalde bir şansa ait ancak 2010 imar planlarında spor alanı olarak ilan edilmiş. Tabii itiraz süreçleri başlamış ve yıllar sonra mahkeme sonuçlanmış, o günün parasıyla 4-5 milyon gibi bir rakam çıkmış ve ödenmemiş. Çeşitli itirazlar sonucu 21 milyon TL gibi bir bedelle vatandaşın arsasının kamulaştırılacağı kararı çıkmış. Bizim bunu dava etme ve istinafa götürme hakkımız vardı; yani gelecek yönetimlere bir sorun daha bırakabilirdik. Ama biz mahkeme kararını bir üst mahkemeye taşımadan arsa sahipleriyle anlaşıp belediyenin vatandaşımıza ödediği 14 milyon TL bedel ile burası kamulaştırıldı. Yani biz park yapmak için para verip arsa satın aldık. Sancaktepe parsel parsel satılırken biz Sancaktepe'yi parsel parsel halkın hizmetine açıyoruz. Kreşler, mahalle evleri, sağlık ocakları, gençlik merkezleri, yürüyüş alanları, spor parkları ve parklar yapıyoruz. Bir kentte yaşadığınızda kamu hizmetlerinde ihtiyaç olarak aklınıza ne geliyorsa hepsini bir bir yerine getiriyoruz. Bizleri park yaptığımız için eleştiren bir muhalefet anlayışı var. Bununla eleştirilelim, hiç umurumuzda değil. Biz doğru bir şey yapıyoruz, halk bizden bunları istiyor. Bu projelerin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Biz hakça, adil bir düzen için çalışıyoruz. Bunun için 'Sancaktepe kazanacak' diyoruz. Bu anlayışla Sancaktepelilere çok fazla hizmet ediyoruz."

Atatürk Mahallesi'ne 23 Nisan Spor Parkı

Atatürk Mahallesi Süvari Sokak üzerinde bin 10 metrekare gibi geniş bir alan üzerine kurulan 23 Nisan Spor Parkı, mahallenin yeni buluşma noktası oldu. Özellikle gençleri ve çocukları sevindiren parkın içerisinde modern bir futbol sahası, iki kuleli macera oyun grubu, 115 metrelik yürüyüş ve bisiklet yolu, fitness aletleri ve özel peyzaj alanları yer alıyor.

İnönü Mahallesi'ne Pir Sultan Abdal Parkı

İnönü Mahallesi sakinlerinin heyecanla beklediği Pir Sultan Abdal Parkı da hizmete açıldı. 953 metrekarelik inşaat alanında titizlikle tamamlanan park, estetik peyzaj düzenlemeleri ve yeni nesil çocuk oyun gruplarıyla mahalleye hem görsel bir değer hem de yeni bir dinlenme alanı kazandırdı.

Yeğin ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreninde Ayşe Dağ Parkı ile birlikte toplam üç parkın kurdelesi kesildi.

Tören sonrası futbol sahasında ilk vuruşu yapan çocuklar ve aileleri, mahallelerine kazandırılan yatırımlar için belediyeye teşekkürlerini iletti.

Yeğin temeli atılan tüm projelerin yapımında son aşamaya gelindiğini ve önümüzdeki haftadan başlayarak mayıs ayına kadar açılışların devam edeceğinin müjdesini verdi.