Sancaktepe\'de Beton Mikseri Devrildi

SANCAKTEPE'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, seyir halindeki beton mikseri devrildi.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Kartal-Samandıra Bağlantı Yolu Samandıra mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yağış nedeniyle nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 NHM 112 plakalı beton mikseri devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptığı kontrolde kazada herhangi bir sıkışma olmadığını tespit etti. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.