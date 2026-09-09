Sancaktepe\'de beton pompası mikserle çarpışıp 3 araca ve duvara saplandı, 5 kişi yaralandı

SANCAKTEPE'de beton pompa aracı, seyir halindeki beton mikseri ile 3 araca çarptı. Kazada yaralanan 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Eyüpsultan Mahallesi İmam Rabbani Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 MKF 401 plakalı beton pompa aracı, inşaat alanından caddeye girmeye çalışan beton mikserine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun karşı şeridine savrulan beton pompası önce 3 araca, ardından ağaca ve duvara çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, beton pompa aracının içinde sıkışan şoförü bulunduğu yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 5 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya karışan araçlar olay yerine gelen çekici ve vinçle kaldırıldı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol tekrardan trafiğe açıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.