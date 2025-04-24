Sancaktepe\'de Deprem Sonrası Destek Hizmetleri

SANCAKTEPE Belediyesi Başkanı Alper Yeğin, dün meydana gelen 6.2 şidddetindeki deprem sonrasında kapalı, açık spor tesisleri, mahalle evini ve diğer tesisleri evlerine giremeyen vatandaşların kullanımına açtıklarını duyurdu. Yeğin, Sancaktepe Kaymakamı Naif Yavuz süreci sahada yönettiklerini ayrıca gıda yardımında bulunduklarını belirtti.

Belediye olarak daha önce hazırladıkları acil durum planını devreye aldıklarını aktaran Yeğin, "Vatandaşlara bu alanlarda yalnızca barınma değil, aynı zamanda moral ve sıcak bir ortam sunuldu. Belediye ekipleri tarafından sıcak çorba, çay, kek ve su ikramı yapılırken, çocuklu ailelere ve yaşlı vatandaşlara özel alanlar oluşturuldu. Tüm tesisler gece boyunca açık tutularak, halkın güvenle konaklamasına imkan sağlandı" dedi.

Yeğin, "Bunun yanında ilçemizde afet durumunda vatandaşların toplanacağı toplanma alanları Sosyal medya ve anons yoluyla tüm vatandaşlara iletildi.Sancaktepe Kaymakamımız sayın Naif Yavuz ile İstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem sonrasında ilçemizde gerekli önlemleri alarak vatandaşlarımıza geçmiş olsun ziyaretlerinde bulunduk.Yaptığımız saha incelemelerinde, Sancaktepe genelinde herhangi bir yıkım ya da hasar meydana gelmediği belirlenmiştir.Depremden etkilenmiş ve desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza,Kaymakamlığımız ile birlikte koordineli şekilde yardımcı olduk .Böylesine bir afetin bir daha yaşanmaması dileği ile başta İstanbul olmak üzere, tüm Sancaktepeli komşularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" diye konuştu.