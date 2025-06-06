Sancaktepe\'de Geleneksel Bayram Kahvaltısı

SANCAKTEPE Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği bayram kahvaltısı etkinliği, Kurban Bayramı'nın birinci günü Demokrasi Caddesi'nde gerçekleştirildi. Vatandaşlar tarafından ilgi gören etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Kahvaltı programında Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ve Sancaktepe Kaymakamı Naif Yavuz vatandaşlarla bir araya geldi. Kahvaltının ardından Yeğin ve Yavuz, ilçe protokolü alanında bulunan vatandaşlarla bayramlaştı.

Programda, geleneksel değerlerin yaşatılması ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesi vurgulandı. Etkinliğe katılan vatandaşlar, Sancaktepe'de her yıl düzenlenen bu geleneksel bayram kahvaltısının hem komşuluk ilişkilerini hem de bayram sevincini birlikte yaşama kültürünü pekiştridiğini dile getirerek Başkan Yeğin'e teşekkür etti.