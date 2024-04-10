SANCAKTEPE'de hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak yola savrulan 2 kişi yaralandı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası ile cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 08.00 sıralarında Atatürk Mahallesi'nde Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede ilerleyen 38 LG 370 plakalı Cafer Akyer yönetimindeki hafif ticari araç, birlikte yolun karşısına geçmek isteyen Kenan Hacıalioğlu ile Sakin Gök'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki kişi yola savruldu. Çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kaza yapan araç sürücüsü Cafer Akyer ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kaza nedeniyle caddenin Sancaktepe istikameti bir süre trafiğe kapandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla cep telefonuna kamerasına yansıdı. Güvenlik kamera görüntülerinde, birlikte yolun karşısına geçmek isteyen 2 yayaya, hafif ticari aracın çarpma anları ile çarpmanın etkisiyle havada takla atan yayaların yola savrulduğu anlar görülüyor.
Son Dakika › Güncel › Sancaktepe'de hafif ticari araç yayalara çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, ABD'de yaptığı açıklamada, İsrail'e silah ihracatının durdurulmayacağını belirtti. Gazze'deki insani trajedi ve İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiği iddiaları hükümet üzerindeki baskıyı artırmıştı. Ancak Cameron, İsrail'in İngiltere için önemli bir savunma ortağı olduğunu vurguladı. Hükümetin bu kararı, kamuoyunda eleştirilere neden oldu.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, cadde üstüne kurulan tezgahlarda bayram alışverişi yapmak isteyen binlerce vatandaş yoğunluk oluşturdu. İzmirliler, ucuz ürün alabilmek için birbiriyle yarışarak çılgınlar gibi alışveriş yaptı. Caddede oluşan yoğunluk dron ile görüntülendi. Ambulansların güçlükle ilerlediği caddede, bir grup genç otomobillerini yolun ortasında bırakıp oyun oynadı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde binlerce vatandaş, cadde üstüne kurulan tezgahlarda bayram alışverişi yapmak için yoğunluk oluşturdu. Tekstil ürünlerinden hediyelik eşyalara kadar çeşitli ürünlerin bulunduğu alanda, İzmirliler ucuz ürünler için birbiriyle yarıştı. Caddede oluşan araç ve insan yoğunluğu dron ile görüntülendi. Ambulansların güçlükle ilerlediği caddede, bir grup genç otomobillerini yolun ortasında bırakarak oyun oynadı.
Erciş'te etkili olan yağmur ara ara şiddetini artırarak devam etti. İlçenin birçok kesiminde yağmurun etkisiyle su birikintileri oluşurken rögarlar suyu çekmekte zorlandı. Yağmurun etkisiyle bayram alışverişine çıkamayan vatandaşlardan dolayı caddeler boş kaldı.
Yerel seçimlerin ardından Çameli Belediye Meclisi, meclis yönetimi, encümen ve komisyon seçimlerini gerçekleştirdi. Toplantıda 17 madde ele alındı ve kabul edilen gündem maddeleriyle ilgili kararlar alındı.
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