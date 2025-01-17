Sancaktepe'de Karne Sevinci ve Tiyatro Günleri - Son Dakika
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Sancaktepe'de Karne Sevinci ve Tiyatro Günleri

Sancaktepe\'de Karne Sevinci ve Tiyatro Günleri

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Cengiz Topel İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine katılarak öğrencilere karnelerini dağıttı. 2024-2025 eğitim yılı birinci yarıyılı tamamlayan öğrencileri tebrik eden Yeğin, ayrıca 31 Ocak'a kadar sürecek tiyatro gösterileri için çocukları davet etti.

17.01.2025 17:23  Güncelleme: 17:40
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(İSTANBUL)- Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, yarıyıl tatiline giren öğrencilerin karne sevincine, Cengiz Topel İlkokulu'nda ortak oldu. Başkan Yeğin, "Bugün ilçemizde, ülke genelinde olduğu gibi yarıyıl tatilinin başlangıç günü. Tüm öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve velilerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Alper Yeğin, Cengiz Topel İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine katılarak, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı birinci yarıyılını tamamlayan öğrencilere karnelerini teslim etti. Gençlerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal ve kültürel gelişimlerinin de son derece önemli olduğunu vurgulayan Başkan Yeğin, "Bugün ilçemizde, ülke genelinde olduğu gibi yarıyıl tatilinin başlangıç günü. Tüm öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve velilerimizi tebrik ediyorum. Eğitim camiasının her bir ferdine emekleri için şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"31 ocak gününe kadar tiyatro gösterileri düzenleyeceğiz"

Sancaktepe Belediyesi tarafından Sancaktepe Sahnesi Dr. Kadir Topbaş, Mustafa Öncel ve Sarıgazi Kültür Merkezleri'nde 'Tiyatro Günleri' etkinliğinin başlayacağını duyuran Başkan Yeğin, "31 Ocak gününe kadar tiyatro gösterileri düzenleyeceğiz. Çocuklarımızın hem dinlenmesi hem eğlenmesi hem de kültürel etkinliklerden faydalanması için onları bu programlara davet ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sancaktepe'de Karne Sevinci ve Tiyatro Günleri - Son Dakika

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