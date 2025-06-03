Sancaktepe'de Selçuklu Yıldızı Tartışması

Sancaktepe Belediye Meclisinde, belediyenin hizmet binasında yer alan Selçuklu yıldızı motifinin reklam afişi asılarak kapatılması tartışıldı.

Sancaktepe Belediye Meclisi Toplantısı, Başkan Alper Yeğin yönetiminde belediyenin hizmet binasında gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Yeğin, gündem dışı bölümde belediye hizmet binasının dış cephesinde bulunan Selçuklu yıldızı motifinin kapatılmasıyla ilgili eleştirilere cevap verdi.

Her yere yıldız yapıldığını dile getiren Yeğin, şöyle konuştu:

"Beni çocuklar, kadınlar, yaşlı başlı adamlar görüyor. 'Bu belediyenin Yahudi logosuyla ne işi var?' diyor. Önce onu anlatın millete. Madem kültürümüz, ecdadımız diyorsunuz. Evet aynı kültüre, aynı ecdada, aynı geçmişe hepimiz sahibiz. Önce millete bunu bir anlatın. Ben artık bunu cevaplamaktan bıktım. Yahudi yıldızı mı? İsrail yıldızı mı? Selçuklu yıldızı mı? diye önce milli eğitimde bunun eğitimini verin millete."

"Selçuklu yıldızında kare vardır"

Belediye başkanı Yeğin'in açıklamalarına AK Parti Grup Sözcüsü Yunus Ustahabipoğlu cevap verdi.

Parti olarak yapılan uygulamayı doğru bulmadıklarını ve tarihi miras geleneğine aykırı bir tutum olarak değerlendirdiklerini belirten Ustahabipoğlu, Belediye Başkanı Yeğin'in buna ilişkin eleştirilere alınmasını anlamadıklarını söyledi.

Yeğin'in meclis toplantısında öğrencileri azarlayan bir üslupla konuştuğunu dile getiren Ustahabipoğlu, şunları kaydetti:

"Eğer sorun sokaktaki çocukların, gençlerin 'Bu bir Yahudi yıldızıdır.' sorusuysa bu sizin de sorununuz değil, bizim de… Bu bir eğitim sorunudur. Yahudi yıldızında üçgen vardır. Selçuklu yıldızında kare vardır. Bunun bir Yahudi simgesi, geleneği olmadığını açıp Google'a da bakarsanız görürsünüz. Geometrik olarak üçgeni ve kareyi bilemeyecek bir toplum isek burada hem sizin hem bizim kabahatimiz var."

Tartışmanın ardından gündem teklifi maddeleri görüşülerek komisyonlara havale edildi.