İstanbul Sancaktepe'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Veysel Karani Mahallesi'nde kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan kadına 54 AER 092 plakalı tır çarptı.
Tırın altında kalan kadın, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Çevrede güvenlik önlemi alınırken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.
İncelemenin ardından kadının cenazesi, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
Tırın sürücüsü de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Sancaktepe'de tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
