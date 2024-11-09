Sancaktepe'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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Sancaktepe'de 144 bin hap ile 453 kilo ham maddenin ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, "üretimi resmi makamların iznine, satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran ilaç üretimi ve ticareti yapmak" suçuna yönelik yürütülen soruşturmada 4 şüpheli belirlendi.

Sancaktepe'deki bir iş yerine düzenlenen operasyonda, dolumu yapılmış 144 bin sentetik ecza hap, 453 kilo toz halinde ham madde, hap basımı ve imalatında kullanılan 7 makina ile çok miktarda ambalaj malzemesi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri Anadolu Adliyesi'nde tutuklandı.

Polisin diğer 2 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.