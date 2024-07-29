Sancaktepe'de Yasa Dışı Silah Ticareti Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Sancaktepe'de Yasa Dışı Silah Ticareti Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akpınar Mahallesi'nde yapılan operasyonda A.Ç.B. isimli zanlıyı gözaltına aldı. Evde yapılan aramada otomatik tabanca, tabanca, pompalı tüfek, 150 fişek ve 3 pompalı kartuş ele geçirildi. Şüphelinin 8 farklı suçtan arandığı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

29.07.2024 12:11
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Sancaktepe'de, yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akpınar Mahallesi'nde silah ticareti yapıldığı belirlenen bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda A.Ç.B. isimli zanlı gözaltına alınırken, evde otomatik tabanca, tabanca, pompalı tüfeğin yanı sıra 150 fişek ile 3 pompalı kartuşu bulundu.

Toplam 8 farklı suçtan aranma kaydı olduğu belirlenen şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sancaktepe'de Yasa Dışı Silah Ticareti Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sancaktepe'de Yasa Dışı Silah Ticareti Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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