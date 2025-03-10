Sanchez: Avrupa Güvenliği İçin Kendine Yeterli Olmalı

MADRİD, 10 Mart (Xinhua) -- İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, değişen jeopolitik dinamikler karşısında Avrupa'nın güvenlik çıkarlarını vurgulayarak, kıtanın savunma alanında kendi kendine yeterliliğini güçlendirmesi gerektiğine yönelik görüşünü yineledi.

İspanya'nın kuzeybatısındaki Santiago de Compostela kentinde pazar günü düzenlenen Sosyalist Parti toplantısında konuşan Sanchez, Donald Trump'ın yeniden göreve gelmesinin ardından ABD ile gerilen ilişkiler doğrultusunda Avrupa'nın kendi güvenliği için acilen daha fazla sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

Sanchez, "Güvenlik konusunda daha çok kendi ayaklarımız üzerinde durmamız, başkalarına ise daha az bağımlı olmamız gerektiği çok açık" dedi.

Sanchez'in ifadelerinden birkaç gün önce ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 2'sinin savunma harcamalarına ayrılacağı duyurulmuştu.