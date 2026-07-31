Sanchez'den Göç Açıklamaları - Son Dakika
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Sanchez'den Göç Açıklamaları

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İspanya Başbakanı Sanchez, düzensiz göçle ilgili verileri paylaşarak AB dayanışmasına vurgu yaptı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkesinin Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'deki (Ceuta) düzensiz göç hareketleri nedeniyle Schengen Bölgesi'nin İspanya'ya kapatılması yönündeki çağrılara, Avrupa Birliği'nin (AB) düzensiz göç karnesiyle yanıt verdi.

Sanchez, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, Frontex'in, 2021-2026 yıllarında Avrupa'ya düzensiz göçmenlerin hangi ülkeler üzerinden girdiğine dair verilerini paylaştı.

Avrupa anlaşmalarına ve verilere saygı gösterilmemesinin kabul edilemeyeceğini belirten Sanchez, şunları kaydetti:

"Dayanışma ve empati isteğe bağlıdır. İtalya üzerinden 478 bin 600, Batı Balkanlar'dan 340 bin 600, Yunanistan'dan 259 bin 800, İspanya'dan 234 bin 760 ve Doğu sınırı üzerinden 48 bin. Bölünmenin zamanı değil, güçlü ve birlik içinde bir Avrupa Birliği inşa etmeye devam etmenin zamanı."

Bu arada, İçişleri Bakanlığının verilerine göre, Fas'a dönen düzensiz göçmenlerin sayısı 48 bin 300'ü aştı. Halen Sebte'de bulunanların sayısının 2 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.

Ne olmuştu?

Fas'taki Fenidek kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye (Ceuta) yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene 30 Temmuz Perşembe günü müdahalede bulunulmuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

İspanya hükümeti, son 24 saatte Sebte şehrine yüzerek veya yürüyerek geçen kişi sayısının 49 binden fazla olduğunun tahmin edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

İspanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sanchez'den Göç Açıklamaları - Son Dakika

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